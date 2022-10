Laura Escanes reaparece en público tras separarse de Risto Mejide: 'Nadie se muere de amor'

La rutina de Laura Escanes continúa cuando están a punto de cumplirse dos semanas del anuncio de su separación de Risto Mejide. Radiante con un vestido lencero rojo de tirantes y rodeada de muchas de sus amigas, la empresaria ha reaparecido la noche de este miércoles en los premios Forbes Best Influencer, celebrados la Embajada de Italia de Madrid. En este acto, el primero al que acude tras la ruptura con el padre de su hija, ha hablado sobre su nueva situación sentimental. También ha abordado las informaciones que apuntan a que estaría nuevamente ilusionada junto al youtuber Míster Jägger, ganador de las dos ediciones de La velada del año de Ibai Llanos.

VER GALERÍA

-La respuesta viral de Míster Jägger tras ser relacionado con Laura Escanes

-Laura Escanes libera tensión a golpe de boxeo tras separarse de Risto Mejide

La autora de Piel de letra ha confesado que no está atravesando una buena etapa. "Lo estoy pasando mal pero nadie se muere de amor y tenemos que seguir adelante", ha dicho. Se apoya en su círculo íntimo y vive la separación con naturalidad puesto que considera que le puede pasar a cualquier pareja y " no pasa absolutamente nada". Sin embargo, asegura que no le resulta fácil gestionar la expectación mediática que genera el hecho de que Risto y ella hayan decidido emprender caminos diferentes después de siete años de amor. "Son once días bastante intensos, complicados... Es muchísimo acoso, mucha opinión pública", ha indicado con la voz entrecortada.

VER GALERÍA

Laura, de 26 años, ha explicado que la prioridad que tienen su ex y ella es la familia que han creado, un vínculo eterno e inquebrantable. "Somos una familia, y eso no se va a romper nunca jamás", ha indicado con gran seguridad. Son padres de una niña de tres años llamada Roma, cuyo cumpleaños celebraron juntos el pasado fin de semana, y el presentador tiene además un hijo llamado Julio de una relación anterior con Ruth Jiménez. Por el bienestar de los pequeños están dispuestos a que su proceso de separación sea lo menos doloroso posible y desea que la situación pase "cuanto antes".

VER GALERÍA

Durante su asistencia a la ceremonia de premios, conducida por Inés Hernand, la influencer ha reconocido que actualmente la situación "está muy bien y muy tranquila" con Risto. Dice que valora todo lo que ha vivido al lado del publicista, con el que contrajo matrimonio el 20 de mayo de 2017 en un enlace del que ¡HOLA! fue testigo. En este sentido reconoce que el cariño entre ellos permanece y se quieren mucho. "Le quiero, le adoro y eso va a estar toda la vida", ha dicho. Así lo demuestran también los textos que se dedicaron mutuamente para anunciar su ruptura.

Sus palabras sobre Míster Jägger

Solo unas horas antes de su reaparición, Laura aseguraba que no tiene pareja, pero al ser preguntada sobre su supuesta relación con Alberto Redondo Jiménez, conocido como Míster Jägger, se ha mostrado hermética. "Lo que hemos querido comunicar, lo hemos comunicado los dos", ha indicado enigmática. El creador de contenido lleva diez años en el universo digital, donde tiene millones de seguidores que admiran sus particulares vídeos. Además, presenta en Amazon Prime Vídeo, un espacio llamado Esto es un late en el que precisamente tuvo como invitada hace unos meses a Escanes.