El cambio radical de la vida de Laura Escanes tras su ruptura con Risto: de influencer a figura mediática

Desde que hace quince días Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran su separación, cada uno de sus pasos está siendo analizado con lupa. Esta semana, la influencer se situaba en el foco de la noticia porque era portada de una conocida revista, que la vincula con el youtuber Míster Jägger, una relación que ella ha desmentido rotundamente: "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada". Lo cierto es que la vida de Laura ha dado un vuelco radical en los últimos días. La reconocida influencer, que tiene 1,8 millones de seguidores en su perfil público, ha saltado a las portadas de las revistas tras su separación con el presentador de Telencico. Dale al play y no descubre cómo ha cambiado la vida de Laura Escanes en las últimas dos semanas.

