Los Morancos 'versionan' el gran éxito de Shakira y se convierten en Gerard Piqué y Clara Chía

La colaboración de Shakira con Bizarrap no ha dejado indiferente a nadie. La cantante colombiana ha utilizado la música para enviar un mensaje a su ex, Gerard Piqué, y su actual pareja, Clara Chía. Una letra en la que el central no queda muy bien parado y que ha creado una marcada división de opiniones, entre aquellos que creen que la cantante colombiana no debía haber atacado de una manera tan directa al padre de sus hijos, y los que defienden plenamente la labor de la artista. Los últimos en pronunciarse han sido Los Morancos. Los hermanos Cadaval tiran de humor y se ponen en la piel del deportista y su novia en una versión de lo más divertida. ¿Quieres verlos? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!

