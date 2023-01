Ana Obregón sale en defensa de Shakira: 'Ya llorará él y sin facturar'

La última canción de Shakira en colaboración con Bizarrap está causando una gran controversia. Existe una marcada división de opiniones entre aquellos que creen que la cantante colombiana no debía haber atacado al padre de sus dos hijos de una manera tan directa y mediática porque esto le puede causar un daño emocional a los pequeños y los que defienden plenamente la labor de la artista. En este segundo grupo se encuentra Ana Obregón que no ha dudado en alzar su voz para defender a la intérprete de Si Te Vas. "No somos el Tribunal Constitucional para juzgar a nadie, pero no soporto la falsa hipocresía y el machismo de juzgar a la madre diciendo que no pensó en sus hijos. ¿Y el padre? ¿Pensó en sus hijos al exhibirse públicamente besando a su novia cuando aún no estaban separados"? ha escrito la actriz en alusión a la nueva relación sentimental de Gerard Piqué.

De la misma manera, la presentadora hacía un reproche a Clara Chía, actual novia del excentral porque ambos se conocieron cuando el deportista aún hacía vida de pareja. "¿Y la novia? ¿No podía respetar a los hijos esperando un poquito?". Finalmente, acababa este explícito comunicado felicitando a la vocalista por el gran éxito que está cosechando su sencillo, porque, en tan solo tres días, ha logrado alcanzar 100 millones de reproducciones en las plataformas digitales. "Enhorabuena Shakira. Por todo, por tu talento, por el temazo. Ya llorará él y sin facturar".

Esta reflexión ha sido muy aplaudida entre la comunidad de seguidores de la protagonista de Ana y los siete. Igualmente, la cantante colombiana ha recibido el apoyo de otras celebridades como Sara Sálamo, Chenoa o Carmen Lomana. Precisamente, esta última también le ha dedicado unas bonitas palabras a Shakira ante los micrófonos de la prensa que asistió al evento de moda andaluza We Love Flamenco que tuvo lugar en Sevilla. "Me ha encantado, la adoro creo que es un alegato con el que muchas mujeres se han sentido identificadas y tiene mucha gracia", explicaba muy sonriente la socialité.

Shakira responde a las críticas

Shakira tampoco se ha quedado callada ante las críticas y en su última publicación en sus perfiles sociales zanjaba la polémica asegurando que todo lo que hace es para velar por el bienestar de sus retoños, Milan (9) y Sasha (7), aunque a algunos no les resulte agradable. "Hemos de levantarnos, no como nos ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestro hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan".

Por su parte, Gerard Piqué ha decidido tirar de humor e ironía para hacer frente al temporal. En el último directo de Kings League, liga de fútbol virtual de la que es presidente, aparecía luciendo un Casio, reloj con el que Shakira había comparado a Clara Chía, asegurando que ese modelo "es para toda la vida". Este domingo, ha vuelto a sorprender al llegar al trabajo conduciendo un Renault Twingo, otra de las metáforas que usaba la intérprete en su canción para referirse a la nueva ilusión de su ex.

