Piqué habla por primera vez de la polémica canción de Shakira: 'Los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos'

Aunque no ha mencionado directamente su nombre, Piqué sí que ha hecho referencia a Shakira en sus últimas declaraciones. El deportista, que se ha referido a su abandono de los terrenos de juego y a su proyecto en la King’s League, no ha evitado las preguntas acerca de su situación personal, aunque no ha mencionado el nombre de la cantante ni de la canción que le dedicó junto a Bizarrap. “Obviamente he escuchado la canción” apuntó en declaraciones al programa El món en la emisora RAC 1, respondiendo a la pregunta sobre el revuelo que han generado las letras de los últimos temas de la colombiana. “No quiero hablar del tema porque no toca” dijo y continuó refiriéndose a que su mayor preocupación son sus hijos.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que al final lo único es que quiero es que mis hijos estén bien”, una frase que parece un reproche hacia la artista. “Yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices” comentó. En este sentido hizo referencia a la aparición de Milan en uno de sus directos en Twitch al inicio de este año, algo que entonces no gustó a la artista.

“Estaba preparado que participase mi hijo. Me lo pidió y yo encantado. Es un proyecto que le hace mucha ilusión y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que ver a mi hijo feliz. Pero ya está. Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores y yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Cuando te haces mayor no hay una lección que te dice cómo ser padre” dijo el futbolista. Tampoco mencionó el nombre de Clara Chía al hablar sobre su situación personal, aunque reconoció que se encuentra en un buen momento. “Estoy bien, estoy feliz y con muchas ganas de continuar haciendo cosas”. En esta conversación ha aludido además a su madre (se dice que la relación entre Shakira y su suegra era tensa), poniendo en valor su esfuerzo y pasión por lo que hace. “Mi madre tomó la decisión de estudiar medicina y estuvo muchos años estudiando. Esa era su pasión y ahora se ha convertido en un referente. Lo mismo mi padre, lo mismo mi hermano… Al final nos mueven las pasiones”.

Piqué está ahora centrado en sus empresas y en la Kings League tras abandonar el pasado noviembre el club en el que militó toda su carrera, el Barça. Echando la vista atrás, asegura que fue una decisión muy pensada. “Fue una decisión meditada, aunque pareciera tomada en caliente. Creí que era lo más oportuno después de semanas pensando en ello y no me arrepiento" dijo. Entonces una de las frases que pronunció se vio como una alusión a su difícil situación personal. “En la vida, cuando te haces grande a veces querer es dejar marchar” dijo. Sin embargo estas palabras no tenían únicamente ese sentido, como ha comentado ahora. “Resumía mi estado de ánimo de ese momento porque habían pasado muchas cosas, no todas a nivel profesional y te das cuenta que no hay otra solución que tomar la decisión de marchar. No la mejor decisión para ti, sino la mejor para tu entorno. Lo dije porque es el hecho de dejar algo que no querías pero que tocaba y era el momento. Era una frase que no iba dirigida a nivel personal o profesional, una frase que me surgió. Era lo que sentía”. Entre los motivos que le llevaron a abandonar los terrenos de juego estuvo que dejó de disfrutar. “Siempre había dicho que cuando no lo disfrutase me marcharía”.

Son cuatro las canciones que Shakira ha lanzado después de su ruptura con el deportista, temas en cuyas letras hay alusiones directas a su expareja y también a su nueva pareja. A Te felicito, Monotonía y la sesión con Bizarrap, sin duda la más explosiva de las que hasta ahora ha compuesto en referencia al deportista, se une TQG, que hace poco publicó junto a Karol G. Hasta ahora Piqué no había hecho declaraciones acerca de estas letras, al menos de manera directa. Sí lo hizo con ironía al ponerse un reloj Casio y hablar del coche Twingo, dos elementos que utiliza la colombiana en su canción para comparar a la nueva pareja del futbolista. Sin embargo, después no volvió a hacer alusión a dichas letras.