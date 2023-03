Las reacciones opuestas de Piqué y Anuel a la canción de sus ex, Shakira y Karol G

Los últimos mensajes que Shakira, de 46 años, y Karol G, de 32, lanzaron en su dúo TQG han vuelto a centrar las miradas en Piqué, de 36 años, y Anuel, de 30, exparejas de las artistas, a quienes irían destinadas estas palabras. En los últimos días se ha esperado la respuesta de quienes han inspirado esta letra, que lanza un mensaje de unidad femenina, tal y como aseguró Karol en su reciente visita a España. “Lo que hay aquí es una unión de dos mujeres poderosísima de la que me siento orgullosa. Juntas hemos elevado el género femenino a otro nivel y hemos demostrado la grandeza de lo que podemos hacer”. La reacción de los dos ex de las cantantes ha sido bien diferente pues mientras uno guarda silencio, el otro alardea de haber sido señalado.

Recordamos todos los amores de la vida de Shakira antes de Piqué

Gerard Piqué habla por primera vez de su noviazgo con Clara Chía y de cómo ha vivido su separación

VER GALERÍA

Aunque Piqué, después de la colaboración de Shakira con Bizarrap, hizo alusión (en tono irónico eso sí) a lo que decía la canción, ahora se mantiene en silencio. El exfutbolista no se ha referido a este nuevo tema de la venganza de la colombiana ni tampoco a la entrevista que ha dado esta en la televisión en la que ha hecho referencia a la etapa personal en la que se encuentra. En sus perfiles sociales la última imagen que tiene el jugador es la que compartió a finales del pasado mes de enero, en la que aparece junto a su nueva pareja Clara Chía. Con ella se le ha visto además saliendo de casa en coche, momento en el que tampoco se ha detenido para hacer comentarios.

VER GALERÍA

Bien distinta ha sido la actitud de Anuel que se ha mostrado orgulloso de haber sido señalado por su ex y a través de un mensaje se pregunta: “Debate amistoso: ¿cuál es la razón de que Anuel sea tan inolvidable?”. Da varias opciones y dice que “es el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra”, afirmación que acompaña de emoticonos de risas, corazones rotos y la palabra “rompecorazones”. Muestra junto a este mensaje unas imágenes haciendo distintos entrenamientos en el gimnasio. Sus seguidores le han reprochado estas palabras y el tono divertido que utiliza, dejándole mensajes como que es una lástima que “no sepa valorar la suerte que tuvo de que le quisieran de verdad” y aplaudiendo a la artista, que en su canción deja claro que ya superó su historia de amor.

VER GALERÍA

“Te fuiste diciendo que me superaste / y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía / me estás viendo todas las historias” canta Karol G. En esta misma composición, Shakira apunta: “Verte con la nueva me dolió / pero ya estoy puesta pa’ lo mío / Lo que vivimos se olvidó / y eso es lo que te tiene ofendido”. La de Barranquilla, de 46 años, en una entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo (emitida en el programa En Punto con Enrique Acevedo, espacio producido por Tritón y difundido bajo la marca N+), ha comentado que ahora lo importante en su vida son sus dos hijos.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia... yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día” dijo. Aclaró que, tras 12 años al lado de Piqué, "ahora, paradójicamente, sí se siente completa”.