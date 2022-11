Repasamos los negocios que tiene Gerard Piqué, tras el anuncio de su retirada

Este mismo fin de semana Piqué jugará su último partido con el Barça, una retirada inesperada y sorprendente que se produce, no solo en un momento personal de muchos cambios, sino a mitad de temporada. A sus 35 años pone fin a su carrera deportiva en el campo, pero no fuera de él pues varios de sus negocios le siguen vinculando de manera directa a esta disciplina. El futbolista gestiona sus iniciativas deportivas a través de Kosmos Holding, el fondo del que es copropietario junto a Hiroshi Mikitani, fundador de Rakuten y patrocinador del FC Barcelona. Este grupo gestiona la Copa Davis (actualmente es uno de los torneos más relevantes del tenis), el FC Andorra, del que es propietario y que tiene saneada la deuda que tenía, y compró además los derechos de la primera división francesa, la Ligue 1, para España, como señala Forbes.

La retransmisión del primero de estos partidos de la liga francesa en el que debutaba Messi lo compraron Mediaset España e Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más importantes de la plataforma de directos Twitch. La relación de Piqué y Llanos se ha ido estrechando cada vez más con el tiempo, sumando colaboraciones por ejemplo para lograr que la Copa América se pudiera ver en España o para crear un Campeonato de Globos que se emitió en 2021. “La intención es que Kosmos dure muchísimos años y que sea muy exitoso” dijo el deportista en Forbes sobre su compañía. Entre los departamentos que la componen está además Kosmos Studios, que se ocupa de la creación de contenidos audiovisuales deportivos, entre los que ha producido documentales como La decisión (en este proyecto que se emitió en 2018 el futbolista Antoine Griezmann reveló que continuaba en el Atlético de Madrid en medio de los rumores que apuntaban a su fichaje por el Barcelona).

¿Camino a la presidencia del Barça?

A través de su empresa EMR entró en el mundo de los eSports (en 2018 facturó 1.520.689,05 euros, según Forbes). A finales de 2021 anunciaba la fundación de un nuevo equipo de eSports junto a Ibai Llanos para competir en la siguiente Superliga del videojuego League of Legends. "Este nuevo proyecto refuerza la alianza que existe entre Kosmos e Ibai. Hemos trabajado juntos en dos grandes proyectos en los últimos meses, Copa América y el debut de Messi", comunicaba Kosmos. League of Legends es un juego de estrategia en el que dos equipos formados por cinco jugadores se enfrentan para destruir la base del contrario. La Superliga reúne a los diez mejores equipos del país y cerró la temporada de verano 2021 con casi cinco millones de espectadores y una audiencia de 300.000 espectadores en la final.

Otra de las compañías del jugador se denomina Kerad Project 2006 SL y está destinada al negocio inmobiliario. El ejercicio de 2019 lo cerró con activos inmobiliarios por un valor de 18.705.809,25 euros, como indica la citada publicación. Esta empresa posee una larga lista de casas, terrenos o naves industriales en diferentes ciudades. Tiene además el deportista una marca de gafas de sol, Kypers (en 2019 facturó 1.842.404,08 euros) y una de bebidas isotónicas que montó junto al exjugador del Barça Carles Puyol, además de una participación en una empresa dedicada a la producción de hamburguesas, Noel Alimentaria. En este último sector se ha asociado además con Javier Tebas, presidente de la Liga de fútbol, para la apertura de Twenty Nines, el primer restaurante del mundo con temática de LaLiga en el parque Port Aventura. Combina este espacio gastronomía y detalles de la competición, con camisetas y trofeos brindados por los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

Ahora que el deportista cuelga las botas, las miradas están puestas en sus próximas aspiraciones entre las que, si hacemos caso a las palabras que pronunció hace un año en el canal de Ibai Llanos, está la presidencia del club que ahora deja como jugador. “Siempre me ha hecho ilusión ser presidente, aunque todavía me siento jugador y quiero seguir jugando. El día que deje de jugar en el Barça, me retiro. Solo me apasiona jugar con el Barça. Es el club de mi vida y ni siquiera una oferta podría hacerme cambiar de opinión. Eso no tiene precio. Más dinero no te da la felicidad”. El tiempo dirá si su camino le dirige al palco.

Piqué y su empresa Kosmos se han visto envueltos también en polémica tras salir a la luz el caso de los audios privados sobre las comisiones en torno a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Confidencial publicó unas conversaciones privadas entre el deportista y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre estas gestiones por las que Kosmos cobró una comisión de 24 millones de euros y la Federación, 40 millones de euros. El deportista explicó que todo el proceso se hizo de manera legal.