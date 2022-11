Gerard Piqué arranca una nueva etapa pendiente de resolver su separación con Shakira

Estamos ante el fin de una era para Gerard Piqué, quien ha anunciado que esta misma semana se retira del fútbol. La tarde del sábado, el jugador se vestirá por última vez con los colores del FC Barcelona para decir adiós a la afición en el Camp Nou, estadio que ha sido su casa y a la vez escenario de sus sueños cumplidos. Esta decisión repercute directamente en el lado más personal del deportista ya que dice adiós a la que ha sido su vida y al deporte que se lo ha dado todo desde que era un niño. Pero el nuevo capítulo que va a comenzar ya lejos de la competición no es un lienzo en blanco sino que hay aspectos que aún tiene pendientes como la resolución de su mediática separación de Shakira.

VER GALERÍA

-Shakira y Gerard Piqué coinciden en un partido de su hijo mayor: los datos del reencuentro

-El curioso detalle del último videoclip de Shakira que la conecta con el que grabó con Piqué

Desde que en junio anunciaron su ruptura, las vidas del jugador y la cantante transcurren por diferentes caminos, aunque siguen manteniendo un vínculo inquebrantable: la familia que han formado durante los doce años que han compartido. Precisamente la custodia de Milan (2013) y Sasha (2015) es el motivo por el que el proceso de separación aún no se ha cerrado. Tal y como ha explicado el entorno de la expareja a ¡HOLA!, entre Shakira y Piqué existe un diálogo, por lo que no se prevé un enfrentamiento judicial para lograr un acuerdo. Ambos son flexibles en cuanto a visitas, están abiertos a negociar para lograr un entendimiento que promueva el bienestar de los niños y tienen como máxima aislarlos del revuelo mediático que ha generado esta ruptura.

El presente de los niños transcurre en la Ciudad Condal, donde están escolarizados, pero su futuro aún no está definido. La cantante no tiene un deseo expreso de mudarse a Estados Unidos, pero pensando en sus hijos sí cree que pueden estar menos expuestos a los comentarios si vivieran en Miami. No en vano, la propia Shakira reconocía que Milan y Sasha escuchan cosas en el colegio y se encuentran con noticias desagradables que les afectan. En la ciudad de Florida tiene una mansión de casi dos mil metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas, con vecinos como Ricky Martin o Matt Damon. Por su parte, Piqué tampoco se niega rotundamente a escuchar posibilidades sobre el bienestar de los pequeños.

VER GALERÍA

-Lo último de Gerard Piqué y Shakira que se ha hecho viral, ocurrido en el campeonato de Liga

La ganadora de ocho Grammy Latinos aseguraba hace unas semanas que vive uno de los momentos "más difíciles y oscuros" tras su separación. Cada uno de sus movimientos son analizados al detalle y la letra de Monotonía, su última canción a dúo con Ozuna, ha sido interpretada como un claro mensaje a su ex ya que relata una desgarradora ruptura sentimental e incluye detalles que dan pie a pensar en una historia autobiográfica. Al margen de estas referencias, la relación con el padre de sus hijos es cordial. Así lo demuestra el hecho de que Piqué acudiera hace unos días al hospital para visitar al padre de Shakira, William Mebarak, ingresado en Barcelona por un nuevo problema de salud. También a mediados de septiembre se reunieron en compañía de sus abogados.

Las vidas actuales de Shakira y Piqué

La expareja se encuentra en momentos muy diferentes. Piqué ha tomado la difícil decisión de colgar las botas mientras que personalmente mantiene una relación ya consolidada con Clara Chía, con la que no deja de hacer planes. Además, está volcado en su empresa Kosmos, compañía audiovisual y de organización de eventos deportivos en la que trabaja su pareja y que ha tenido un gran crecimiento desde su fundación en 2017. Por su parte, Shakira se centra en la recuperación de su padre y en la música, mientras que en lo referente al amor cree que solo cabe esperar a que se cierre "ese agujero en mi pecho". También tiene pendiente un juicio por un posible delito de evasión fiscal.

VER GALERÍA