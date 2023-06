Shakira rinde homenaje a sus padres con un tierno vídeo y la canción de 'Acróstico'

Tras dedicarles su último éxito Acróstico a sus hijos, en el que Milan y Sasha salen cantando, Shakira ha querido rendir homenaje a sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll. La cantante de Barranquilla (Colombia) ha compartido un videomontaje con las fotos más tiernas de sus progenitores, que demuestran el profundo amor que siente por ellos, y ha utilizado como banda sonora su último hit, Acróstico, que lleva ya 99 millones de visualizaciones en Youtube. La artista colombiana ha publicado este emotivo post acompañado de una de las frases de su canción: "Una sonrisa tuya es mi debilidad".

-Shakira, al estilo 'Fernando Alonso', responde así a los rumores que la relacionan con un deportista

Loading the player...

"Dicen que la persona que vive por sus padres, tiene una vida llena de bendiciones, aquí estamos millones para confirmarlo" y "no solo es una gran artista y una excelente madre, sino también una muy buena hija, siempre al cuidado de sus padres" son algunos de los cientos mensajes que ha recibido la estrella de Te felicito, que estaría dispuesta a hacer lo imposible con tal de verles felices.

Shakira ha vivido estos últimos meses muy preocupada por el estado de salud de sus padres. El principal motivo por el que retrasó su mudanza a Estados Unidos fue precisamente la delicada salud de su papá. . A sus 91 años, tuvo que hacer frente al covid, dos caídas accidentales, un derrame cerebral, continuos ingresos hospitalarios y dos cirugías. La cantante esperó a que le dieran la autorización desde el hospital Teknon-Quirón de Barcelona para que su padre pudiera viajar y cuando la obtuvo no se lo pensó ni un instante, ordenó una mudanza inmediata y se trasladó con sus hijos a Miami. En la Ciudad Condal le habían dicho que William Mebarack no podría ser operado al no disponer de los medios necesarios para la cirugía, por tanto Shakira quiso trasladarse de inmediato a Miami, donde sí hay hospitales con la tecnología necesaria para que su padre fuera intervenido.

-Sus ocho hermanos, sus padres... quién es quién en la familia de Shakira

Esta demuestra el estrechísimo vínculo que mantiene con ellos. "Papá lindo. Eres mi inspiración. Mi cómplice y todo. Mi mejor amigo. Te amo con todo mi ser. Tu niña", le decía en uno de sus últimos cumpleaños. A su madre Nidia quiso dedicarle el premio a la Mujer del Año de la revista Billboard. "A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia", le dedicó con un inmenso cariño a su progenitora, qu een los últimos doce meses ha sufrido la separación de su hija, las continuas hospitalizaciones de su marido y sus propios problemas de salud (sufrió una trombosis en una pierna). "Para mí, mami, tú has sido la mujer del año", expresó una emocionada Shakira sobre el escenario del Watsco Center de Coral Gables (Florida). Una unión absoluta que también ha trasladado a sus hijos Milan y Sasha, que adoran a sus abuelos.