Shakira se emociona al ver el beso de sus padres en el hospital: 'Amor verdadero'

Shakira está volcada en el cuidado de su padre, que continúa hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. La salud de William Mebarak Chadid, de 91 años, es muy deliciada. En los últimos meses ha tenido el covid, ha sufrido dos caídas y se ha sometido a dos operaciones. En esta ocasión, no se ha desvelado el motivo de su ingreso, pero según su mujer, Nidia Ripoll, se va recuperando poco a poco. "Está mejor, gracias a Dios. Todo está bien", ha dicho en declaraciones a Europa Press. Además, ha confirmado que la familia se encuentra "bastante" más tranquila y confiando en que pronto pueda recibir el alta.

La artista, por su parte, ha compartido una foto de sus padres desde el hospital en la que aparecen dándose un beso. Para Shakira, son el ejemplo perfecto de "amor verdadero". William, que respira con ayuda de oxígeno, es un "héroe" para la cantante de Te felicito. "Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo vas a hacer", publicó tras conocerse su nuevo ingreso hospitalario.

Shakira, de 45 años, no está pasando por su mejor momento. No solo vive preocupada por la salud de su padre, también se enfrenta a sus problemas con Hacienda, por los que podría enfrentarse a más de ocho años de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, y a su mediática ruptura con Gerard Piqué. Según ha publicado ¡HOLA!, la expareja no tiene intención de acabar en los tribunales por sus hijos. De hecho, muestra "una voluntad negociadora" y está poniendo de su parte para llegar a un entendimiento.

En medio de la tempestad, Shakira encuentra refugio en sus dos hijos y en el trabajo. Acaba de lanzar su nueva canción, Monotonía, un tema sobre una desgarradora ruptura que interpreta junto al cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna y cuyo vídeo musical rodó en Manresa (Barcelona). Sus seguidores piensan que este trabajo podría estar dedicado a Piqué. Pero ella no lo ha confirmado. "No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", repite una y otra vez en el estribillo. ¿Podría ser su conclusión sobre las causas del fin de su relación con el futbolista?