La coincidencia de Shakira y Ana Mena en su nueva canción

Los nombres de Shakira y Ana Mena se han visto relacionados en las últimas horas, pero no porque hayan hecho una colaboración musical o hayan publicado en redes un vídeo juntas. Nada que ver. La artista colombiana, de 46 años, y la cantante española, de 26, han anunciado los lanzamientos de sus nuevas canciones y, curiosamente, tienen la misma temática. Tanto Shakira como Ana se han transformado en sirenas y ese es el motivo que ha provocado muchos comentarios entre sus seguidores.

Shakira ha compartido una foto en la que aparece de espaldas a la cámara, luciendo su larguísima melena rizada de color rosa. Parece que ha empezado la cuenta atrás para que vea la luz el tema que ha hecho con Manuel Turizo y que se llama Copa vacía.

Al mismo tiempo, Ana Mena ha estrenado su nueva canción, Aquamarina, que ha hecho junto al rapero y productor italiano Gué. La cantante malagueña ha sacado también el videoclip, donde la vemos convertida en una bella sirena y sentada sobre una roca, recordando la mítica escena de la película La Sirenita.

Las reacciones no han tardado en aparecer y sus fans han estado comentando mucho al respecto. Unos dicen que ha sido Ana Mena la que se ha inspirado en Shakira y hay otros que tienen claro que ha sido al revés. Pero en lo que todos coinciden es que es una señal para que hagan una colaboración juntas, ¿llegará algún día?

"2023 es el año de las sirenas", "Todas quieren ser Ana Mena", "Ella nunca será como Shakira", "La Shakirenita, ¡te amamos!", "Ana, qué fantasía, por favor", "¿Qué les pasa a todas con las sirenas?", son algunos de los comentarios que pueden leerse. Y es que parece que, sin duda alguna, es la temática del momento.

India Martínez también acaba de anunciar el lanzamiento de su nueva canción, Las burbujas del jacuzzi, y, de nuevo, la vemos versionando al personaje más mágico de Disney. "Te amé, te amé, te amé justo desde ese instante. Y no me había enamorado antes. No necesitamos, ni champán, ni tusi. Nos bastó con las burbujas del jacuzzi", canta la artista cordobesa.

Hay que recordar que ellas no han sido las únicas que se han puesto la loca de sirena. Anteriormente, vimos a Lady Gaga haciendo una versión más oscura en el videoclip de Yoü and I en el año 2011; también a Nicki Minaj en Bed (2018) en colaboración con Ariana Grande; e incluso a una deslumbrante Aitana con cola dorada y corona en el videoclip de Presiento, que hizo con Morat en 2019.