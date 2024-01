Se cumple un año de la 'venganza' de Shakira: la canción que lo cambió todo

Parece increíble que ya haya pasado un año desde que escuchamos por primera vez: Una loba como yo no está pa' tipos como tú uhhhhh, pa' tipos como tú uhhhhh, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, Shakira decidió canalizar todos sus sentimientos a través de la música y, para ello, contó con la ayuda del artista argentino Bizarrap, con el que hizo una canción que reventó todos los récords.

Con la famosa frase que ya se ha convertido en un lema: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", la Music Sessions, Vol. 53 llegó a todos los rincones del mundo: lideró las listas de éxitos durante semanas, arrasó en visitas (en un año ha conseguido la cifra de 674.754.203 visualizaciones en YouTube) y les ha permitido ganar una fortuna de dinero.

Además de consiguir cuatro títulos Guinness, entre los numerosos premios que han recibido Shakira y Bizarrap destacan: el Grammy Latino a la canción del año 2023, Grammy Latino a la mejor canción pop 2023 y Grammy Latino a la mejor canción urbana 2023. También se alzó como Canción Latin Pop del Año en la última edición de los Billboard Latinos. "No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba", dijo la colombiana en una entrevista que concedió a Univisón el pasado verano. La artista contó que desde su entorno le aconsejaron que esa canción no viera la luz, sin embargo, ella decidió hacer caso a su intuición (nunca mejor dicho). "Me decían: 'No no, no vas a sacar esa canción, ¿en qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra'. Y no, yo no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento y cómo lo siento. Y esa libertad de expresión no es negociable", dijo de manera rotunda.

La canción supuso un antes y un después para Shakira en todos los sentidos. Durante su carrera, la música le ha servido para plasmar sus sentimientos más íntimos, pero a lo largo de este último año ha sido su mejor aliada para sanar y resurgir con más fuerza que nunca.

Eso sí, muchos de sus fans creen que su "venganza" comenzó realmente el 20 de octubre de 2022, cuando publicó la canción Monotonía. Desde entonces, Shakira fue encadenando un éxito tras otro con todos los temas que iba sacando: Te felicito, TQG, Acróstico y El Jefe, en la que, además, lanzaba un mensaje a su exsuegro. Pero la Music Sessions, Vol. 53 las superó a todas.

Tras su separación, Shakira ya no ha vuelto a ser la misma y eso, inevitablemente, se ha visto reflejado no solo en sus canciones, sino también en su imagen, su vida social... incluso en las decisiones que ha tomado. Todo lo que ha vivido este último año le ha servido para darse cuenta de que quería y, sobre todo, necesitaba hacer borrón y cuenta nueva. Y eso tenía que ver también con solucionar todo lo que tenía pendiente en España y sus problemas con la justicia.

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras (...) o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", dijo la cantante colombiana que llegó a un acuedo económico con la Agencia Tributaria Española para poner fin al juicio penal por presunto fraude fiscal de 14,5 millones a Hacienda por el que le pedían ocho años y dos meses de prisión así como una multa de 23,8 millones de euros.

Además de estar viviendo un increíble momento profesional, su felicidad tiene mucho que ver con la alegría de ver a sus hijos totalmente adaptados a su nueva vida en Miami. Tal y como nos contaba la propia Shakira en su última entrevista con ¡HOLA!: "Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades".

La cantante abandonó España el 2 de abril de 2023 para empezar una nueva vida al otro lado del charco. Fue una decisión difícil, pero le ha traido tantas alegrías que no puede estar más feliz. "La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extravertidos. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición", nos decía orgullosa.