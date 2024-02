El precioso detalle de Shakira con 'los amores de su vida' antes de anunciar una importantísima noticia

Loading the player...

A pesar de no tener pareja, Shakira ha querido celebrar el día de San Valentín junto a los 'amores de su vida': sus dos hijos. A través de su perfil público la cantante ha compartido cómo ha vivido el día de los enamorados junto a Sasha y Milan, ya que les ha preparado una preciosa sorpresa con la que han disfrutado muchísimo. Los pequeños también han aprovechado este momento tan especial para hacer un regalo a su madre con el que la artista se ha muerto de amor. A esta felicidad hay que sumarle que la intérprete de Acróstico y Monotonía ha anunciado a sus seguidores una esperada noticia: el próximo 22 de marzo estrenará su próximo disco, ‘Las mujeres no lloran’, con una edición especial en vinilo. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

Las bromas de Shakira al ver a su hijo como un 'clon' de Bizarrap en un concierto de Alejandro Sanz

El divertido vídeo viral de Shakira y Alejandro Sanz en la peluquería que está arrasando