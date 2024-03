¿Echó de menos Shakira a Gerard Piqué tras su ruptura? Analizamos las palabras de 'La Fuerte', su última canción

Es innegable que todo lo que hace Shakira, se convierte en hit. La cantante está viviendo una época maravillosa en la que no deja de sumar éxitos, ya que la música se ha convertido en su mejor terapia. De hecho, la propia cantante comparó el proceso de escribir canciones con ir al psiquiatra. A través de sus singles ha conseguido transformar su tristeza en triunfo y sus lágrimas en diamantes. Mientras que los temas del último año reflejaban la rabia que sentía, su nuevo lanzamiento, La fuerte, podría narrar el dolor que experimentó tras su ruptura con Piqué. Analizamos la letra.

Poco a poco la cantante va anunciando las 16 canciones que engloban su nuevo álbum bajo el título Las mujeres ya no lloran que se estrenará el próximo 22 de marzo. Este viernes, cuando queda solo una semana para su lanzamiento, Shakira ha revolucionado a sus seguidores con el adelanto de uno de los temas que estará incluido en su nuevo trabajo. Se trata de un single con el nombre de La Fuerte, que promete ser una pieza cargada de emociones y profundidad, en consonancia con sus últimos trabajos.

Esta canción es el segundo tema que la artista colombiana va a publicar junto a Bizarrap. Después del éxito que ambos tuvieron con Music Sessions, Vol. 53, Shakira y el productor argentino han aumentado las expectativass de La Fuerte con el pequeño adelanto que han publicado y en el que parece indicar, que la intérprete de Acróstico y TQG, echó de menos a Gerard Piqué cuando decidieron separarse, conviertiendo en esta canción el enfado en tristeza y el rencor en añoranza.

"Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente" son los versos que han trascendido del single. Nadia asegura que sea autobiográfico, pero estas palabras han provocado que sus seguidores las relacionen con su propia historia de desamor con el padre de sus hijos.

Habrá que esperar al 22 de marzo, fecha del lanzamiento del disco para confirmar esta nueva etapa que podría haber comenzado Shakira tras exorcizar los fantasmas con un éxito apoteósico. Las mujeres ya no lloran se hará simultáneamente en vinilo y digital en cuatro ediciones diferentes: Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Tal y como ella misma ha explicado, cada una presenta un atributo. La esmeralda: confianza; el rubí: la pasión, el zafiro: la vulnerabilidad, y el diamante: la fuerza y la resiliencia.

Nueva gira a la vista

El siguiente paso con el que poner la guinda a este recorrido en el que a golpe de canción convirtió sus lágrimas en diamantes solo puede ser una gira mundial. Aún no hay detalles sobre el esperado tour, pero hace unos meses ya aventuró en una entrevista en Billboard: "Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada". Según han contado fuentes de su entorno a El Mundo, será en marzo cuando se anuncie y su intención es que incluya cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid en junio de 2025.

