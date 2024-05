Los hijos de Shakira demuestran que han heredado el talento de su madre actuando en un festival

Loading the player...

Milan y Sasha, los hijos que han tenido en común Shakira y Gerard Piqué, de 11 y 9 años respectivamente, acaban de demostrar una vez más sus enormes dotes para la música. Si bien no debería sorprendernos su talento para tocar un instrumento o cantar, siendo hijos de la estrella colombiana, lo cierto es que su actuación durante el festival de fin de curso en la academia de música en la que estudian y ensayan nos ha dejado sin palabras. Su orgullosa madre ha querido compartir las imágenes del recital donde vemos a Milan tocando con la batería el clásico tema de Lenny Kravitz, 'Are you gonna go my way', mientras Sasha, acompañado por otra alumna del centro, ha cantado una preciosa canción con su delicada voz. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!

Shakira inaugura una escuela en Cartagena, Colombia, la número 19 con su Fundación Pies Descalzos

El significativo mensaje de Shakira a sus dos hijos, Milan y Sasha, con una fotografía inédita de lo más reveladora