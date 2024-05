Shakira inaugura una escuela en Cartagena, Colombia, la número 19 con su Fundación Pies Descalzos

Shakira continúa dando pasos de la mano de su Fundación Pies Descalzos en su propósito de ofrecer un futuro distinto para los niños y adolescentes en Colombia a través de la educación. Lo han hecho durante más de 27 años -la fundación se creó en 1997- y, ladrillo a ladrillo, han conseguido construir numerosas escuelas por todo el país. Esta semana se ha inaugurado la número 19, un nuevo logro por el que la artista, actualmente afianzada en Estados Unidos pero totalmente involucrada en todos estos proyectos desarrollados en su país natal, se siente muy satisfecha.

La propia cantante ha anunciado, con orgullo, la apertura de este nuevo centro: "Hoy inauguramos nuestro colegio número 19 en Villas de Aranjuez, Cartagena, donde 900 niños podrán acceder por fin a una educación de calidad. Muy agradecida con todos los que han hecho esto posible para nuestros niños y niñas de Colombia. Seguimos y juntos vamos por más", ha comentado. Tal y como Shakira ha señalado, este colegio acoge a 960 estudiantes en grados de preescolar, básica y media, brindando acceso a la educación a los jóvenes habitantes de la comunidad del megabarrio Bicentenario y la zona de Barrios Unidos en Cartagena.

Se trata de un complejo educativo de aproximadamente 6.272 metros cuadrados, con dos pisos, 26 aulas de básica y media, cuatro de preescolar, biblioteca, aula de tecnología, dos laboratorios, cocina, comedor, aula múltiple y área deportiva, entre otras aulas y espacios para la formación de los alumnos. Cuenta con un diseño adaptado a personas con movilidad reducida, con una infraestructura inclusiva en aulas, baños, aparcamiento y rampas peatonales distribuidas de manera estratégica.

La Institución Educativa tuvo una inversión de 17.138 millones de pesos colombianos (4,1 millones de euros, aproximadamente) y ha recibido una sala de informática equipada con tecnología de vanguardia, así como una biblioteca pública inteligente que incluye libros, tablets y una impresora 3D. En esta escuela, 32 maestros y 3 directivos impartirán clases en los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.

Para Shakira, seguir caminando de la mano de su fundación es, actualmente, uno de sus principales objetivos. "Quiero seguir construyendo más escuelas. Llegar a todos los rincones de Colombia a los que no llegan los recursos ni la educación. No voy a descansar hasta que en todos esos lugares haya una escuela que sea el centro del que se beneficia toda la comunidad", declaró el año pasado a ¡HOLA! Colombia. Como ella misma señalaba en esa entrevista, "casi un millón de niños siguen desescolarizados o fuera del sistema y no dejaré de luchar hasta que todos los niños de mi país estén escolarizados". Y Shakira lo tiene claro: "Hasta el día que me muera estaré trabajando para que estos programas estén en todo Latinoamérica. Creo que hay mucho por hacer y a mí me queda mucho trabajo por delante".