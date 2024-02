Kiko Rivera ya tiene los resultados de sus fuertes dolores en la rodilla: osteonecrosis

Kiko Rivera ya tiene respuesta a los fuertes dolores que sufre en una de sus rodillas. Tras someterse a diversas pruebas, los médicos le han diagnosticado osteonecrosis, también llamada necrosis avascular, una afección que produce la muerte de tejido óseo debido a un riego sanguíneo insuficiente.

Afortunadamente, el DJ, que este viernes cumple 40 años, no tendrá que ser intervenido para solventar este nuevo revés de salud, pues cuando la osteonecrosis se diagnostica a tiempo se puede solventar con analgésicos y reposo. "Ya me han dado los resultados de la rodilla. No hay que operar. Pronto estoy de vuelta. Este año la liamos", ha publicado el sevillano junto a una explicación más detallada de su dolencia: "La osteonecrosis de la rodilla (necrosis avascular de rodilla) hacen referencia a la muerte de las células óseas y de la médula ósea por causa isquémica. Son sinónimos de esta enfermedad el infarto óseo de rodilla o necrosis aséptica de rodilla".

El pasado viernes Kiko Rivera se vio obligado a cancelar la actuación que tenía prevista en un local de A Coruña. "Mi salud no me lo permite. Estoy jodidísimo con la rodilla y necesita operación. A la espera de confirmación de día, reposo y paciencia. Muy pronto estoy de vuelta. Gracias, os amo", dijo a sus seguidores en aquel momento. El DJ lamentó no poder seguir adelante con sus compromisos profesionales debido a los fuertes dolores que le ocasionaba su "maldita rodilla" y aseguraba que estaba "cojo".

La salud del DJ es muy delicada desde hace tiempo. El 20 de octubre de 2022 sufrió un ictus que le paralizó la parte izquierda de su cuerpo y le mantuvo tres días hospitalizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hace justo un año tuvo que ser ingresado por un cólico nefrítico y meses después, en julio, se sometió a un cateterismo para tratar la afección cardiaca que padece. A estos problemas se suman la diabetes, enfermedad que es herencia de su madre y de su tío Bernardo, y sus continuos ataques de gota que en ocasiones le obligan a caminar con muletas.