Bernardo Pantoja, de nuevo ingresado en el hospital

El padre de Anabel Pantoja, Bernardo, ha vuelto a ser ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla en la noche del jueves por problemas derivados de su diabetes. Según ha explicado Kike Calleja en Sálvame, el motivo por el que habría vuelto de urgencia habría sido una infección de orina, y todavía estarían explorando la posibilidad de cambiarle de centro. Es la segunda vez que se ve obligado a acudir a urgencias tras haber sido dado de alta hace solo ocho días. Su delicado estado de salud le obligó a permanecer durante varias semanas en la cama y bajo observación médica, con la compañía de Anabel en todo momento, que se trasladó a la capital andaluza para poder estar junto a su progenitor en los momentos más complicados.

Anabel ha explicado que por el momento su padre se encuentra estable y está esperando la llegada de un informe médico para decidir si tiene que volver o no a Sevilla, porque ahora mismo se encuentra en Canarias, a donde volvió el mismo jueves después de haber pasado las últimas semanas en la capital andaluza. Inicialmente había estado para acompañar a su progenitor durante su primer ingreso y, más recientemente, había extendido su estancia debido a una intervención quirúrgica a la que tenía que enfrentarse su madre.

A pesar de la distancia, la hija de Bernardo Pantoja ha publicado en sus redes sociales algunas imágenes de la figura del Cristo en la Basílica de Jesús del Gran Poder, situada en la plaza de San Lorenzo de Sevilla y en la que estuvo hace solo unos días para pedir por la salud de su padre, tal y como ella misma compartió. En las respuestas no ha faltado la presencia de Omar Sánchez, que pese a su ruptura con la colaboradora continúa siendo un enorme apoyo para ella. compañeros como Kike Calleja y Sergio Morante han respondido también dándole ánimos a la influencer, que no ha querido dar más detalles.

Anabel prefiere no hablar públicamente sobre su familia más cercana, pero sí admitió el pasado miércoles que la recuperación de Bernardo estaba yendo "lenta" después de casi un mes ingresado en el hospital en febrero. "La edad no perdona a nadie", aseguraba la colaboradora, preocupada y con la voz débil, ante las preguntas de sus compañeros. En las semanas en las que estuvo ingresado el padre de la infuencer recibió la visita de Kiko Rivera, que ha desvelado que también sufre diabetes además de gota, y de Isa Pantoja, que quisieron interesarse por el estado de su tío. Sin embargo no han estado presentes los hermanos, Isabel y Agustín Pantoja.

Los problemas de salud en la familia de Anabel se han sumado también a los suyos propios, puesto que hace unos días admitía que había tenido que ir a urgencias con una faringitis aguda que le había impedido ir a trabajar. "Tengo unas placas increíbles, no puedo hablar y mal cuerpo. Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo", explicaba a todos sus seguidores el pasado día 15 de marzo.

