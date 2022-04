Lara Álvarez ya está en Honduras dispuesta a vivir aventuras en el lugar donde encontró el amor

Lara Álvarez ya está en Honduras, su segunda casa. La presentadora lleva ocho ediciones al frente de Supervivientes y este año el reto promete ser mucho más emocionante. ¿El motivo? Además de compartir su día a día con los concursantes, entre los que se encuentran Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, la comunicadora podrá vivir esta experiencia con su nuevo amor, Davide Rey. Según contó ¡HOLA!, este apuesto italiano, nacido en Milán, trabaja desde hace más de una década en el reality más exitoso de Mediaset. Sin embargo, han tenido que pasar varios años para que su camino se cruzara con el de la asturina. Sus primeras imágenes juntos salieron a la luz el pasado mes de enero. Entonces fueron vistos dándose un apasionado beso en Navacerrada. Después se les fotografió paseando de la mano por Madrid. Ahora ha llegado el momento de trabajar duro para enganchar a la audiencia con las aventuras de los participantes.

Este jueves, a partir de las 22:00 horas, comienza el show y Lara supervisa todos los detalles desde los Cayos Cochinos. Ha sobrevolado la zona en helicóptero y ultima sus estilismos con Susana Garcillán, que lleva más de dos meses pensando en cómo sorprender a los espectadores. Anita Pajares, por su parte, será la encargada de peinar y maquillar a la presentadora. Entre ellas hay muy buena sintonía y Lara ha bromeado con sus próximas apariciones televisivas. "Voy a ir desnuda y con palmeras y cocos en la cabeza", ha dicho entre risas.

Bromas aparte, Supervivientes "es una aventura en todos los sentidos" para la presentadora. "Allí tengo una conexión conmigo misma que no suelo tener aquí por la vorágine, por el estrés, el ritmo de vida… Aunque se trabaja muchísimo y es un trabajo exigente, por los horarios y por las circunstancias, también tenemos mucho tiempo para estar con nosotros mismos", aseguró en ¡HOLA!.

Para poder enfrentarse a directos de más de cuatro horas bajo el sol, la asturiana, que cumplirá 36 años el próximo 29 de mayo, tiene que encontrarse bien físicamente, por eso ha aumentado los entrenamientos de fuerza y resistencia en los últimos meses. Por último, contó lo que no puede faltar nunca en su maleta. "La cafetera me acompaña desde el primer año. Para mi tensión baja, es necesaria. También llevo cosas para sentirme allí como en mi casa: velas, ambientadores, sábanas… Así piensas: 'No es mi casa, pero casi'", confesó entre risas.

Lara vive un gran momento profesional, ya que arranca Supervivientes tras su experiencia en Idol Kids. Para la asturiana el trabajo es una "bendición", sin embargo cada vez lleva peor separarse de su familia. Está muy unida a sus padres y siente verdadera adoración por su hermano, Bosco Álvarez. En estos instantes, además, su corazón late por Davide Rey. Atrás quedan otros romances, como el que mantuvo con el artista Adrián Torres, el modelo Andrés Velencoso, el bailarín Daniel Miralles, el piloto de F1 Fernando Alonso o el futbolista Sergio Ramos.

Su actual pareja es padre y ella no descarta la idea de convertirse en madre algún día. "No me cierro la posibilidad de ser madre, pero no es una cosa necesaria ahora mismo, no es algo que esté dentro de mí como un tic-tac del relojo biológico", dijo recientemente. "Tengo instinto maternal, pero no es una cuestión de necesito un niño en mi vida ya", insitió.

