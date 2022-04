¿A la segunda va la vencida? Anabel Pantoja, nueva concursante confirmada para 'Supervivientes 2022'

Supervivientes 2022 ha anunciado que su quinta concursante es Anabel Pantoja, que se suma así a Kiko Matamoros, Nacho Palau, Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra. La sobrina de la cantante, que ya participó en el reality de Mediaset en 2014, se atreve de nuevo a vivir esta dura experiencia prometiendo aguantar más y no pedir al público su expulsión. "Que sí, soy yo, calmaos. No va a haber protocolo de abandono, no va a haber nada. Voy a por todas. Confiad en mí, dadme un voto de confianza. Me voy a liarla parda y vosotros conmigo, así que a por todas", ha dicho la influencer en su vídeo de presentación.

Desde las instalaciones de la cadena, la prima de Kiko Rivera además se ha enfrentado a un pequeño reto que le tenían preparado al anunciar su fichaje, una estructura de cinco metros de la que tenía que saltar para que no tuviera miedo al llegar al helicóptero. Subida en andamio, Anabel también ha querido disculparse con la productora por haber confiado en ella, ya que "hace 8 años les dejé tirados prácticamente".

La triste despedida de José Luis Losa, de 'Supervivientes', a su mujer fallecida: 'Te quiero y siempre te querré'

Tras pedir disculpas y asegurar que no aprovechó la experiencia hondureña en 2014 (aguantó solo dos semanas), Anabel ha comentado que tiene muchas ganas de vivir la aventura porque lo ha hecho casi toda su familia, "aguante lo que aguante". "Esta Anabel es bastante probable que si se lo curra llegue a la final", ha afirmado la influencer en Sálvame. La sobrina de la intérprete de Hasta que te conocí ha explicado además que no se va en uno de sus mejores momentos. De hecho, la nueva concursante ha explicado que firmó el contrato para ir a los Cayos Cohinos cuando su situación no era la actual, ya que el estado de salud de su padre es delicado y su tía se encuentra en un momento complicado después de haber tenido que sentarse ante un juez acusada de un presunto delito de insolvencia punible.

"Mi vida ha dado un giro de 180 grados y quiero quitarme esa espinita. Además, después fue mi tía, Isa y muchas amigas que me han dicho que fue una pena que no viviera toda la experiencia", ha relatado Anabel en el programa de Jorge Javier Vázquez, añadiendo que hace ocho años era otra persona y que ahora sí se ve capaz de todo. "Antes no valoré Supervivientes, ni un trabajo ni lo que era una experiencia. Mi tía además me ha dicho que aguante porque ella en su edición me dio un repaso", ha continuado diciendo la prima de Isa Pantoja.

Los presentadores de 'Supervivientes' sacan su lado más salvaje mientras el programa calienta motores

Además de haber participado ya en esta dura experiencia en Honduras, Anabel también concursó en GH VIP 7, donde su estancia tampoco duró mucho. Mudarse a Guadalix de la Sierra era uno de los sueños de la sobrina de la cantante, pero la audiencia decidió que fuese la primera expulsada del reality. Por suerte, poco después la cadena creo El tiempo del descuento, una pequeña edición con los mismos concursantes de su edición de Gran Hermano en la que se alzó con el tercer puesto y pudo redimirse. Pero no solo eso, la colaboradora de Mediaset participó también en Sola/solo siendo la primera inquilina del pisito, pero el aislamiento le agobió y tras una semana abandonó.

