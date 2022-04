Lara Álvarez confiesa a quién va a echar más de menos antes de poner rumbo a 'Supervivientes' La presentadora también aclara si son ciertos los rumores que decían que ella no iba a viajar a Honduras este año

Loading the player...

Este miércoles, los concursantes de Supervivientes 2022 cogían el avión rumbo a Honduras en medio de una gran expectación. Nacho Palau, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja son las caras más destacadas de esta edición y los reporteros no paraban de hacerles preguntas. Quien también acudía al aeropuerto Adolfo Suárez, cargada con muchas maletas, era Lara Álvarez. La presentadora, como siempre, estaba tremendamente ilusionada antes de comenzar esta nueva aventura, aunque también confesaba a los compañeros de Europa Press que cada vez le cuesta más coger este avión. ¿Es cierto que Lara pensó este año en no viajar a Honduras? ¿Qué piensa la asturiana del concursante estrella de la edición, Nacho Palau? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

