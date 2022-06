Pipi Estrada sufre un accidente de moto y explica cómo se encuentra

El periodista José Manuel Estrada, alias Pipi, ha sufrido un accidente de moto en el centro de Madrid. El nuevo colaborador de Sálvame y comentarista deportivo ha compartido con sus seguidores el incidente que ha sufrido mientras conducía su moto por el centro de la capital, concretamente en la Ronda de Toledo. "Acabo de tener un accidente con la moto, pero estoy bien. Tranquilos todos los que me queréis que todavía no me ha llegado mi hora. Estoy bien, de verdad", ha sido el mensaje traquilizador enviado por el nuevo fichaje de Mediaset.

Horas más tarde el locutor Josep Pedrerol, de El Chiringuito, donde Pipi Estrada ha colaborado en innumerables ocasiones, se ponía en contacto con el periodista para ver cómo se encontraba. "Un taxista invadió mi carril y me desplazó con el lateral del coche. La suerte que tuve es que en el primer impacto aguanté bien la moto y logré que la caída fuese menos violenta. Si llego a caer en el primer impacto hubiese sido mucho más grave", le explicaba tras el susto vivido. "He sangrado por las piernas, el codo y el brazo... Tengo la zona cervical y la zona de la espalda de la caída y del arrastre, contusionado. Me han hecho radiografías y no tengo ninguna fractura. Soy duro de pelar... soy duro como una roca", continuaba relatando el periodista deportivo, que por fortuna ya está en casa tras recibir el alta hospitalaria.

"He tenido mucha suerte. Tenéis Pipi para rato. Tranquilos, que aguanto como un león", han sido las palabras de alivio del que fue pareja de Terelu Campos y con quien ahora comparte plató en televisión. Hace varias semanas el periodista sufrió una aparatosa caída en Sálvame. Pipi quiso demostrar a sus compañeros y al público que estaba en plena forma física y decidió hacer parkour en el plató. Su actuación no salió como esperaba y sufrió una caída entre el público, lo que se sumó a la serie de catastróficas desdichas del programa tras los accidentes de Belén Esteban y Chelo García Cortés, que aún se recuperan de sus lesiones óseas. Afortunadamente en su caso no hubo que lamentar daños, pero su regreso a Mediaset fue un tanto accidentado.

Deuda con Terelu Campos

Su exmujer Miriam Sánchez, poco después de enterarse de lo ocurrido, publicó un mensaje que minutos después borró. "Pipi acaba de sufrir un accidente de moto debido al estrés emocional y económico que lleva desde semanas. Leer mi cuenta por favor. Cuidarlo", señalaba la madre de su hija. Y añadía: "Espero que todo salga bien por el cariño que sobrepasa el daño que me hizo y quizás le hice yo también". Recordemos que el periodista deportivo debe a su ex Terelu Campos 48.000 euros después de que un juez le condenase a pagar esta cantidad por haber aireado detalles de su vida íntima con la presentadora. Del sueldo que actualmente cobra el comunicador en Mediaset le estaría siendo embargado el 80% para pagar la deuda a su expareja.

