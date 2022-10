La emoción de Joaquín Prat y Patricia Pardo al reencontrarse con Ana Rosa Quintana

Sabíamos que iba a ser un día lleno de emociones y así ha sido. Ana Rosa Quintana ha vuelto a su programa casi un año después de anunciar que padecía cáncer de mama y en el plató le esperaba todo su equipo con los brazos abiertos. El reencuentro con sus compañeros ha estado lleno de sonrisas y también de lágrimas de felicidad, ya que llevan meses soñando con el momento de verla capitaneando de nuevo El programa de Ana Rosa.

El primero en darle la bienvenida fue Joaquín Prat, que se acercó a ella con un "¡Hola, Ana Rosa! Buenos días" y le agarró fuertemente de la mano. "¿Sabes por qué he vuelto, no? Porque el día que te escuché diciendo 'se me ha hecho bola', dije 'a mí se me ha hecho una pelota...", dijo Ana Rosa con una gran sonrisa. El presentador reconoció que, al verla de nuevo en el plató era como si no hubiera pasado el tiempo: "Parece que fue ayer", a lo que la periodista respondió: "Pues no... han pasado 11 meses".

"Estoy supernerviosa, tengo la boca seca", confesó Ana Rosa, pero Joaquín intentó tranquilizarla diciéndole: "¡Anda ya! Pero si estás aquí arropada por todos". "Eso sí, pero es muy impresionante volver", le contestó. "Y luego está la gente que está ahí, que es la que te manda toda esa energía positiva", añadió Prat.

Especialmente emotivo fue también su reencuentro con Patricia Pardo. A pesar de que ya se habían abrazado fuera de cámaras, la presentadora quiso repetirlo para mostrarle todo su cariño. "No sabes lo que te hemos echado de menos en redacción", dijo.

Ya en la mesa, donde le esperaban todos los colaboradores, se han sucedido las muestras y palabras de cariño. "Quiero darte las gracias por la lección de periodismo que llevas dando 40 años y la lección de vida que has dado durante este último año y por la lección de vida y periodismo que has dado hoy, eres un ejemplo para todo el mundo", le ha dicho Eduardo Inda. "No queda otra", le respondió Ana Rosa esbozando una sonrisa.