Joaquín Prat, sobre la ausencia de Ana Rosa en el inicio de la temporada: 'Estará muy pronto con nosotros'

El esperado regreso de Ana Rosa Quintana a su programa ha generado una enorme expectación. La semana pasada se publicó que la periodista volvería al trabajo en octubre, sin embargo, una reportera del matinal de Telecinco aseguró que estaría en el inicio de la nueva temporada, es decir, este lunes. Finalmente, minutos antes de las nueve de la mañana, se resolvía el misterio. Eran Joaquín Prat y Patricia Pardo los encargados de conducir uno de los espacios más emblemáticos de Telecinco, que lleva emitiéndose ininterrumpidamente desde el 10 de enero de 2005. Para evitar cualquier tipo de especulación, el presentador ha asegurado que el regreso de Ana Rosa es inminente. Eso sí, ha evitado dar una fecha exacta. "Muy pronto van a encontrarse con el alma de este equipo, con la capitana del barco, con la que le pone nombre al programa, con la que lleva siempre el timón con mano firme, con Ana Rosa Quintana", ha dicho. "Ya queda menos, aquí te esperamos y lo hacemos con los brazos abiertos. Ya mismo estás aquí, que es donde tienes que estar", ha añadido.

Patricia Pardo, por su parte, también ha enviado un mensaje muy cariñoso a la periodista. "Ana, no sabes lo mucho que te quiere este equipo y todos los espectadores que nos ven", ha comenzado diciendo. La presentadora gallega, que vive un momento de gran felicidad al lado de Christian Gálvez, ha reconocido que la ausencia de Ana Rosa es imposible de cubrir, pero que seguirán dejándose la piel en todos los programas hasta que vuelva. "Es verdad que no podemos ofrecerles la mejor versión porque esa e cuando ella está aquí, pero vamos a ofrecerles un producto excelente", ha manifestado.

El pasado mes de mayo Joaquín Prat dijo que Ana Rosa volvería al trabajo con el inicio del nuevo curso. "Va a volver muy pronto, podemos decir que en septiembre ya estará aquí", declaró. Hace tan solo unos días, el presentador desveló más información sobre su vuelta. "Cada vez queda menos", dijo emocionado. Además, confesó que a la periodista le hubiera gustado cubrir la noticia del fallecimiento de Isabel II. "Anita, sé que te hubiese encantado hacer este programa, quedan muchos más, aquí te esperamos como siempre", añadió.

El pasado 2 de noviembre, Ana Rosa daba su noticia más difícil. Anunciaba en directo que padecía cáncer de mama y que se retiraba un tiempo de la pantalla para centrarse en su recuperación. "Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso. Espero que todo tenga un final feliz", dijo con gran valentía. Desde entonces, y rodeada siempre de su familia y amigos, la periodista, de 66 años, solo se ha dedicado a cuidarse y a tratar su enfermedad con su oncólogo, Antonio González, codirector del Departamento de Oncología Médica de la clínica Universidad de Navarra, y su ginecóloga de siempre, Isabel Alonso.

A finales de junio, tras recuperarse con éxito de una operación, reapareció por sorpresa en la tradicional fiesta de fin de temporada de su productora audiovisual, Unicorn Content. "Yo estoy muy bien. La verdad es que, durante todo el proceso, que es duro, no voy a engañar, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien", decía. Al ser preguntada por su nueva imagen, la presentadora respondía con la mayor naturalidad: "De la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino, todavía estoy a mitad de camino… Pero esto no estaba calculado".