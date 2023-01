Ana Rosa Quintana celebra la mayoría de edad de su programa con una broma sobre su nuevo 'look'

Hoy es un día muy especial para Ana Rosa Quintana. Su programa cumple 18 años, un logro televisivo del que se siente muy orgullosa. Minutos antes de las nueve de la mañana, la presentadora se ha dirigido a los espectadores con una gran sonrisa y una favorecedora chaqueta fucsia con botones negros y joyas doradas. "Una fría mañana del 10 de enero de 2005 nacía este programa, llegábamos en pañales a un mundo en el que no había WhatsApp ni pantallas táctiles", ha comenzado diciendo. Después ha recordado las noticias más importantes que han cubierto desde el plató de Telecinco. "Nacimos con la guerra de Irak, el Plan Ibarretxe, la polémica de la eutanasia o el huracán Katrina. Dimos los primeros pasos en compañía de políticos como Zapatero, Manuel Fraga o Julio Anguita. Fuimos creciendo con noticias como el fin de ETA. Comenzamos a caminar con la victoria de Barack Obama y dejamos atrás la infancia en Sol con el movimiento 15-M", ha enumerado.

"Llegamos a la adolescencia con la victoria de Rajoy y la muerte de Juan Pablo II, la dimisión de Benedicto XVI y la fumata blanca de Francisco, el primer Papa americano. Vivimos la moción de censura de Sánchez, perdimos la inocencia desde las ruinas bombardeadas de Gaza con la guerra de Siria y los atentados del ISIS en Bataclan, Bruselas, Las Ramblas o Charlie Hebdo", ha continuado. "Dimos un estirón con la crisis financiera de 2008, con la declaración unilateral de independencia en Cataluña y con la abdicación de Juan Carlos I. Contemplamos lo impensable: los españoles unidos celebrando el gol de Iniesta que nos dio un Mundial. Nuestros reporteros informaron desde el silencio abrumador del confinamiento. Miles de compatriotas fallecieron por Covid. Esquiamos en la Gran Vía, entre la nieve de Filomena. Caminamos entre lava de un volcan, en La Palma. Asistimos atónitos al asalto al Capitolio, a una guerra en Ucrania, a otra crisis económica y fuimos al funeral de una Reina que parecía inmortal, Isabel II", ha señalado.

La presentadora, que en tan solo dos días cumplirá 67 años, ha confesado que nunca pensó que su programa llegaría a la mayoría de edad. "Madrugar durante 18 años ha merecido la pena, la fidelidad de nuestros espectadores para mí es la mayor de las recompensas. Estoy feliz de haber podido volver al programa y de alcanzar con todo mi equipo esta mayoría de edad, porque durante estos años yo también he crecido profesional y personalmente y todo se lo debo a los espectadores y a los profesionales que llevan también madrugando conmigo estos 18 años", ha dicho.

Tristemente, como ha manifestado, "por el camino fuimos perdiendo compañeros muy queridos, pero siempre serán parte de nosotros". Lo mejor de todo, según ha dicho, "los 50 niños que han nacido aquí en estos 18 años. Hijos de compañeros que vinieron a trabajar de todos los rincones de España". De hecho, ha recordado que sus hijos, Juan y Jaime, tenían dos meses cuando arrancó el programa. "Nacieron el 6 de noviembre y nosotros empezamos el 10 de enero. Ellos han cumplido 18 años también". Sobre este tema, la presentadora ha revelado que la intención de Paolo Vasile era que el programa arrancara antes, en septiembre de 2004, pero ella estaba a punto de dar a luz y tuvieron que esperar unos meses.

Ana Rosa ha querido finalizar su mensaje entre risas. "Hace 18 años no llevaba gafas", ha bromeado. También se ha referido en tono distendido al cáncer de mama que acaba de atravesar. "¿Quién me iba a decir hace 18 años que iba a ser rubia?", ha exclamado sin perder la sonrisa. "¿Quién me iba a decir que me iba a cortar el pelo?", ha añadido, para aclarar después que "yo no me he cortado el pelo, es lo que me ha salido". Por eso, por la dura enfermedad que ha vivido en los últimos meses, la presentadora ha dedicado estas palabras a los espectadores: "Si pudiera les enviaría un mensaje de agradecimiento a cada uno de ustedes porque cada cumpleaños es un regalo, cada día es un regalo, porque lo que importa no son los años sino la vida de los años. ¡Muchas gracias!".