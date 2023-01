Así ha cambiado la vida de Ana Rosa Quintana 18 años después de estrenar su programa matinal

El Programa de Ana Rosa está de celebración y, con él, su presentadora. El magacín más longevo de la televisión española cumple hoy 18 años en antena, casi dos décadas desde que Ana Rosa saludó por vez primera a los espectadores, dando la bienvenida a un innovador formato que desembarcó en Telecinco en 2005 para revolucionar el modo de contar la actualidad económica, política, de sucesos y de crónica social y que, temporada tras temporada, se ha alzado como uno de los programas favoritos por la audiencia. Repasamos cómo ha cambiado la vida de su conductora, que ayer mismo retomaba su labor tras las vacaciones de Navidad, desde entonces.

Desde que la bautizada como la 'reina de las mañanas' tomara el mando del matinal, que se ha coronado en muchos de los últimos años como el líder de su franja horaria a pesar de la tormenta por la bajada de audiencias en la cadena, aquel 10 de enero, ha experimentado grandes alegrías y algún bache que ha terminando sorteando gracias a la fortaleza y optimismo que le caracterizan.

"El 10 de enero de 2005 les daba los buenos días por primera vez y este programa comenzaba su andadura. 15 años rodeada por los mejores profesionales, que nos han permitido llevar a sus casas cada mañana toda la actualidad de cada jornada, las mejores exclusivas y las entrevistas a los personajes más relevantes del momento", expresaba visiblemente emocionada en el 15º aniversario del espacio.

Cuando arrancó con El Programa de Ana Rosa, después de pasar por diferentes medios y fundar su propia productora, Cuarzo Producciones, en 2001, sus hijos, los mellizos Juan y Jaime, nacidos de su segundo matrimonio con el empresario Juan Muñoz, solo tenían dos meses. Ana Rosa supo recuperarse del parto de riesgo que vivió tras dar a luz con 48 años y tomar las riendas de su vida profesional y laboral, alcanzando el mayor de los éxitos en ambas.

Si bien es cierto que la comunicadora ha logrado mantener su privacidad al margen de su exitosa carrera, han sido noticia algunos momentos memorables para ella y su familia, como el enlace del mayor de sus hijos, Álvaro Rojo Quintana, fruto de su primer matrimonio con el periodista y empresario Alfonso Rojo, que dio el 'sí, quiero' a la psicóloga Ana Villarrubia en julio de 2016. A aquella celebración, que tuvo lugar en una espectacular finca ubicada en Jarandilla de la Vera, Extremadura, asistieron numerosos rostros populares y amigos de Ana Rosa, e incluso ella misma salió a brindar con la prensa que allí se encontraba.

Tanto Álvaro, que hoy tiene 36 años y ejerce como abogado, como los mellizos, que el pasado mes de noviembre alcanzaban la mayoría de edad y, según la periodista, son muy buenos estudiantes, han preferido mantenerse en un segundo plano alejado del foco público, pero siempre han apoyado a su madre en cada paso y decisión, de igual modo que ha hecho Juan, con el que lleva más de 20 años y con el que se casó en mayo de 2004.

Ellos han sido durante todos estos años y son en la actualidad el pilar fundamental de la madrileña, que en 2020 recogía el Premio de Periodismo Camilo José Cela 2020 por "su dilatada y provechosa actividad profesional y su compromiso con la sociedad civil" y, solo un año después, se alzaba con el Premio Ondas a la Mejor Presentadora en reconocimiento a su encomiable labor. "Soy una chica de barrio de una familia de clase media, con los típicos padres que trabajaban y que llegaban a fin de mes, pero nada más. Gozaba de mucha libertad en casa y soñaba con trabajar en una radio de redactora", expresó tras ser condecorada con el galardón promovido por la Fundación Independiente.

Su familia también fue el sostén que necesitaba cuando en noviembre de ese mismo año, en 2021, anunciaba que padecía cáncer de mama, enfermedad que le empujó a dejar la pequeña pantalla durante once meses, uno de los períodos más duros de su vida. "La vez anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz", nos trasladaba recientemente, haciendo referencia a sus dos grandes ausencias en televisión. "Lo han pasado muy mal supongo, nunca me lo han demostrado. Me han hecho la vida muy agradable y han sido un apoyo importantísimo", aseguraba hace unas semanas al hablar sobre su recuperación y la inmensa categoría humana de sus compañeros de vida.

"Espero que sigamos muchos más días diciendo 'buenos días'. Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que, ¡buenos días!”. Con estas sentidas palabras decidía iniciar el primer programa tras su regreso, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre.

Ahora, tras unas fiestas que ha compartido con los suyos y en las que ha pedido mucha salud, arranca una nueva etapa al frente del formato, en el que, además del 18ª aniversario, Ana Rosa festejará el jueves de esta misma semana su 67 cumpleaños. Sin duda, una fecha muy especial tras los complicados momentos vividos y que, en esta ocasión, podrá volver a celebrar con los espectadores y sus queridos compañeros.