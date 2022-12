Desde Ana Rosa a Laura Escanes: las 'celebrities' felicitan la Navidad a los lectores de ¡HOLA!

Loading the player...

La Navidad ya está aquí y la magia, la fraternidad, el amor y los buenos deseos entre todos no dejan de sucederse. Es lo mismo que han hecho muchas de las 'celebrities' más importantes de nuestro país, que no han dudado en compartir su tiempo con los lectores de ¡HOLA! a quiénes han querido felicitar estas fiestas tan entrañables. Ana Rosa Quintana, Ana Obregón, Laura Escanes, Paddy Noarbe o Lara Álvarez, entre otros, han querido felicitar las fiestas más familiares del año con sus buenos deseos, en el vídeo que podrás ver a continuación. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

