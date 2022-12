Ana Rosa Quintana agradece el gesto de la reina Letizia y le manda mucho ánimo a María Escario

Ana Rosa Quintana ha comenzado las vacaciones de Navidad y lo ha hecho con su mejor sonrisa. La reina de las mañanas ha acudido a la tradicional Zambombá Flamenca, organizada en el restaurante El Qüenco de Pepa en Madrid y que ha reunido a diversas caras conocidas como Fabiola Martínez, Nuria González, Cari Lapique, Simoneta Gómez Acebo y María Zurita, que no han dudado en comenzar estas entrañables fechas cantando y bailando en una velada entre amigos.

La presentadora despide un año duro, pero del que no cambiaría nada. El 2022 ha sido un año lleno de emociones, después de haber estado de baja por enfermedad casi once meses, pero le dice adiós convencida de que no borraría nada de lo que ha pasado en su vida. "Ha sido un año difícil, un poco duro pero ha salido invicta", señalaba a la agencia Europa Press con una gran sonrisa. "La vida es esto, hay cosas maravillosas y de vez en cuando hay otras cosas. Hay que saber asimilarlas también", añadía, dispuesta a disfrutar de una Navidad de lo más feliz rodeada de los suyos. "Me encantan las navidades, Ahora ya no tengo niños pequeños -sus hijos mellizos ya han cumplido la mayoría de edad- pero cuando hay gente joven y niños en casa, son muy agradables". El único deseo que le pide al 2023 es "salud, mucha salud".

Ana Rosa se ha mostrado infinitamente agradecida por todo el cariño que ha recibido durante el tiempo que ha estado alejada de las cámaras y reconoce que se ha sentido muy querida: "Ha sido impresionante [el cariño]. La reina, que le agradezco muchísimo, el Presidente de Gobierno puso un tweet, pero cantidad de personas anónimas que no me conocen. Me he encontrado a una señora que no conocía aquí y me ha dicho 'he rezado mucho por ti' y esto, de verdad, es emocionante. Lo agradezco tanto....". La presentadora recibió una llamada de la reina Letizia nada más dar a conocer su enfermedad y también "se puso" al teléfono el rey Felipe VI.

Lamentablemente es una enfermedad de la que cada año se diagnostican 33.000 nuevos casos y el último que se ha dado a conocer ha sido el de la periodista María Escario. Ana Rosa ha querido enviar todo su cariño a su compañera de profesión y confía en la fuerza de la comunicadora a la hora de enfrentarse a su enfermedad."María es una mujer también extraordinaria, es muy fuerte. Gracias a Dios, ahora hay unos científicos y unos médicos fantásticos y esto se cura", señaló tras conocer que sufría su misma dolencia. La periodista de RTVE anunció recientemente su diagnóstico. "Es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy a por él", expresó la comunicadora y actual Defensora de la Audiencia de RTVE, de 62 años. La periodista recibe este nuevo varapalo tras el fallecimiento de su madre el pasado mes de noviembre.