Ana Rosa Quintana comienza las vacaciones haciendo balance del 'durísimo' año y hablando del aprendizaje de su enfermedad

Con una enorme sonrisa y dispuesta a disfrutar de unas inolvidables navidades en familia. Así se ha despedido Ana Rosa Quintana este 21 de diciembre de los espectadores, a los que volverá a ver el 9 de enero, fecha en la que se pondrá al frente de su programa en Telecinco. "Os deseo unas muy, muy, muy felices navidades", ha indicado la periodista, que va a vivir unas fiestas "bastante más felices que las del año pasado". Tiene un importante motivo por el que brindar ya que este 2022 ha superado un cáncer de mama por el que ha sido operada y ha recibido tratamiento. También tiene claro el deseo que le pide a los próximos doce meses: salud para todos.

La presentadora y empresaria define el año que estamos a punto de dejar atrás como "durísimo, pero con final feliz, y me quedo con los finales felices". El broche de oro al año lo va a poner con una Navidad "normal, tranquila y feliz". Ana Rosa seguirá la tradición de reunirse con la familia y, aunque de momento no tiene preparada ninguna escapada, no descarta finalmente hacer un viaje. "No sé todavía lo que haremos, no tenemos nada previsto pero en cualquier momento se nos ocurre", avanzaba la noche del martes a Europa Press durante una entrega de premios en la que era galardonada.

Estas fechas tan señaladas, Ana Rosa estará rodeada de su familia, que no ha soltado su mano durante los meses en los que ha estado volcada en su recuperación. "Lo han pasado muy mal supongo, nunca me lo han demostrado. Me han hecho la vida muy agradable y han sido un apoyo importantísimo", ha dicho sobre su marido, Juan Muñoz; y sus tres hijos, Álvaro Rojo y los mellizos Juan y Jaime, que este año han cumplido 18. La periodista considera que en los momentos difíciles es cuando se ve la categoría humana de los que te rodean, y en su caso no puede sentirse más afortunada también de los amigos y compañeros que tiene.

Aprendizaje y positividad

Padecer por segunda vez cáncer de mama no ha cambiado la vida de Ana Rosa, pero sí ha aprendido que es "vulnerable" y "humana". A sus 66 años asegura que siempre ha sido muy sana, evitando incluso los constipados, "y de repente esto que te para en seco". A pesar de los contratiempos, tiene claro que hay que seguir caminando y se encuentra "muy bien" para poder continuar con su vida. Incluso durante los meses que estuvo de baja se encontraba con ánimo y siguió trabajando, aunque detrás de las cámaras.

La presentadora, uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, se siente curada. "¿Del todo? Eso lo tiene que decir un médico, pero yo creo que se tarda muchos años", indicaba. Se muestra cauta puesto que es consciente de que la enfermedad es imprevisible, pero considera que es necesario "pasar página y hacer una vida normal". Y es que, sin dejar de lado las revisiones y todos los controles médicos, hay algo que tiene claro y promete llevar siempre a cabo: ¡disfrutemos mientras se pueda!

