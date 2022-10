Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre Sonsoles Ónega y su inesperado cambio de cadena

La salida de Sonsoles Ónega de Telecinco fue tan repentina que causó un gran revuelo. La periodista dejó de la noche a la mañana su puesto en la cadena de Fuencarral para fichar por Antena 3, un movimiento muy polémico sobre el que ha opinado Ana Rosa Quintana. La reina de las mañanas, en la rueda de prensa que concedió para hablar de su enfermedad, se mostró muy tajante ante la pregunta de cómo había vivido la marcha de Sonsoles. "Yo ya estaba en casa cuando todo esto ocurrió", respondió, pues se produjo el pasado mes de julio cuando Ana Rosa seguía recuperándose de un cáncer de mama. "Espero que le vaya muy bien", añadió sin entrar en detalles.

- Sonsoles Ónega relata su 'dolorosa' marcha de Telecinco y la oferta que recibió de Antena 3

VER GALERÍA

El pasado 25 de junio, Sonsoles acudió a la fiesta de verano que cada año organiza Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, encargada de algunos de los programas más conocidos de Mediaset, como El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Cuatro al día o Fiesta. En aquel momento, Sonsoles estaba al frente de Ya es mediodía y Ya son las ocho y nada hacía presagiar que fuera a cambiar de cadena en cuestión de días. Sin embargo, el 11 de julio Antena 3 anunció su fichaje. "No fue una cosa sencilla. No pensé que se iba a montar esto tan monumental. Pasé casi una semana sin habla, en estado de shock", aseguró la periodista a principios de septiembre en El Hormiguero.

VER GALERÍA

Ana Rosa ejerció de madrina de Sonsoles Ónega cuando debutó al frente de Ya es mediodía en junio de 2018. "Te deseo que te dure el programa lo mismo que me está durando el mío", le dijo. "Es buena, sabe muchísimo, es una gran profesional y tienes unos ojos preciosos", añadió. También lo hizo el 15 de noviembre de 2021, días después de anunciar que padecía cáncer, con motivo del estreno de Ya son las ocho. "Suerte. Enhorabuena a todos. ¡No llores! Siempre vengo y no podía faltar hoy. Eres maravillosa y te va a ir genial. ¡A trabajar!", declaró emocionada en el plató del programa. Sonsoles, por su parte, se mostró muy agradecida con el gesto que había tenido su jefa: "No me lo imaginaba. Me he emocionado muchísimo porque la bendición de Ana Rosa es muy importante para que las cosas funcionen. Está impresionante porque ella es la número uno".

- El nuevo programa de Sonsoles Ónega ya calienta motores

- El mensaje de Sonsoles Ónega a su exjefa y amiga, Ana Rosa Quintana

¿Qué se sabe del nuevo programa de Sonsoles Ónega?

De momento no hay fecha de estreno, pero la cadena ya ha anunciado el nombre del programa: Y ahora Sonsoles. Se trata de un espacio en directo para las tardes de Antena 3 en el que se abordarán temas de actualidad. "Donde me encuentro cómoda es contando la vida y es lo que vamos a hacer", adelantó la presentadora en El Hormiguero.