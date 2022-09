Sonsoles Ónega relata su 'dolorosa' marcha de Telecinco y la oferta que recibió de Antena 3

Uno de los aspectos que más expectación causaba de este inicio de curso era la reaparición de Sonsoles Ónega tras anunciarse su fichaje por Atresmedia. Ese esperado regreso se ha producido la noche de este martes 6 de septiembre, cuando la periodista ha vuelto a ponerse frente a las cámaras. Eso sí, no lo ha hecho para presentar sino para estar en la otra parte, en la de entrevistada, y responder en El Hormiguero a las preguntas de Pablo Motos, su nuevo compañero de cadena. Una vuelta al trabajo llena de cambios de los que la amiga de la reina Letizia se ha sincerado y ha contado, por ejemplo, cómo se gestó su cambio de cadena y su inesperada salida de Mediaset. Una decisión de la que, confiesa, no esperaba la enorme repercusión que ha tenido y le produjo un enorme shock por la que estuvo "casi una semana sin habla".

La periodista ha explicado que todo ocurrió el 1 de julio. Estaba en su camerino de Telecinco junto a una compañera estilista cuando recibió una llamada de la secretaria del director general de Atresmedia Televisión, Carlos Fernández Alonso. "Pensé que querían adaptar alguna novela mía", ha indicado. La citaron a la semana siguiente en un hotel de Madrid en la que le dijeron: "Tenemos un plan para ti". Reconoce que se enamoró profundamente de la propuesta y pidió para reflexionar 48 horas que define como las más angustiosas de su vida por tres razones: "Primero porque no me lo esperaba, pensaba que nunca me iba a pasar. Segundo, la angustia de cómo se lo digo a mis jefes de los que sigo enamorada, porque es casi más duro que un divorcio. Y tercero en qué momento".

El 11 de julio, cuando finalizó la emisión de Ya es mediodía, decidió aceptar la oferta y "con mucho dolor de corazón" poner fin a su etapa en Mediaset y comunicárselo al consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile. A pesar de que su gesto al despedirse ese día de los espectadores dio mucho que hablar, Sonsoles ha explicado que no sabía que aquello iba a significar 'hasta siempre' ya que su intención era tener una charla con el ejecutivo cuanto antes. "Ha sido la despedida más larga y probablemente la más dolorosa", ha dicho, asegurando que pensaba que sería una cosa sencilla. Aunque incorporada a un nuevo equipo, tiene muy presente la importante oportunidad profesional que le dio Vasile y desea larga vida al programa que presentó en Telecinco y que ahora tiene a Joaquín Prat al frente.

Sobre su nuevo reto, Ónega ha adelantado que se trata de un programa de actualidad en el que se siente muy cómoda porque hace lo que le gusta, pero aún no están perfilados todos los detalles. Con este espacio suma una nueva experiencia en su amplio currículum, que incluye desde presentar realities a cubrir la información del Congreso de los Diputados. Es precisamente esa etapa como reportera política la que recuerda como una de las más importantes de su carrera por el aprendizaje que supuso y todas las anécdotas que vivió al lado de presidentes del Gobierno y ministros.

El consejo de su familia

El regreso de la periodista llega escasos días después de la retirada de su padre, con el que estuvo meditando su salida de Mediaset. Una propuesta que también compartió con su hermana Cristina y con su novio, el arquitecto César Vidal. Con su familia, ligada al mundo de la comunicación, ha contado Sonsoles que tiene un chat que se llama el confesionario en el que son "muy críticos". El 1 de septiembre, Fernando Ónega decía adiós a los oyentes, esos que le han acompañado a través de las ondas durante más de cuatro décadas de trayectoria que le han convertido en un referente del mundo del periodismo radiofónico. El veterano locutor, que durante los últimos 30 años ha encontrado en Onda Cero una segunda cada, aseguraba que su despedida era un momento agridulce. Eso sí, no supone un parón porque piensa seguir adelante con sus planes, entre los que está la dirección del periódico 65ymas.com con contenido para personas de la tercera edad. Curiosamente, fue en su último cumpleaños, escuchando el tema Me olvidé de Vivir, de Julio Iglesias, cuando fue consciente de que debía frenar su ritmo y dejar la radio.