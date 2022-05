Así es Cristina, la hermana periodista de Sonsoles Ónega que comparte premio con la Reina

A Sonsoles Ónega el periodismo le viene de familia. La presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho es hija de Fernando Ónega, que lleva décadas vinculado al mundo de la información, y hermana de Cristina Ónega, que está al frente del Canal 24 Horas de Televisión Española. Sonsoles goza de una gran popularidad en estos momentos y su padre, que fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez y autor de gran parte de sus discursos, entre ellos el 'Puedo prometer y prometo', no puede estar más orgulloso de ella. "Se ha metido una presión muy fuerte con dos programas diarios. Uno es difícil, dos es casi imposible. Pero ella tiene ganas, tiene voluntad, tiene cualidades y confío en ella", dijo el periodista, que actualmente trabaja en Onda Cero. Estas palabras emocionaron a la comunicadora. "Son de esos padres que nunca ves y que reconoces cuando eres mayor. Me ha enseñado a ser honesto con uno mismo y con la información que das. No querer ir un paso más rápido que el resto".

Cristina Ónega, la otra gran periodista del clan, es muy discreta. La hermana mayor de Sonsoles tiene su perfil cerrado al público y tan solo comparte su lado más profesional en Twitter, donde refleja su actual puesto de trabajo. Desde 2018 dirige el Canal 24 Horas de Televisión Española. Antes fue directora de comunicación del Consejo General del Poder Judicial y mucho antes fue pieza clave de la redacción de informativos de Televisión Española como experta en tribunales e información política.

La primogénita de Fernando Ónega estudió Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, y comenzó su andadura profesional en 1997 en los Servicios Informativos de RTVE, precisamente en el Canal que ahora dirige, el 24 Horas.

A lo largo de su carrera ha recibido varios galardones. En 2005 fue premiada por el Colegio de Abogados de Madrid por el trabajo realizado en el ámbito de la información de tribunales. Un año después, la Asociación de la Prensa de Madrid le concedió el Premio Larra a la mejor labor periodística realizada por un profesional menor de 30 años. Cristina Ónega recibió este premio de manos de los entonces Príncipes de Asturias. Curiosamente, doña Letizia también obtuvo este galardón. Fue en 2001, tres años antes de su boda con don Felipe.

Cristina Ónega guarda con celo su vida privada. Su hermana Sonsoles también intenta mantener esta parcela en un segundo plano, sin embargo, hay datos que se han hecho públicos. La presentadora estuvo casada con el abogado Carlos Pardo, con padre de sus dos hijos, Yago y Gonzalo. Tras separarse, mantiene una sólida relación con el arquitecto César Vidal, a quien conoció hace ya más de un año.