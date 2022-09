Fernando Ónega se retira después de 43 años en la radio mientras su hija Sonsoles inicia una nueva etapa profesional

El mundo de la radio ha dicho adiós este jueves a una de sus voces más legendarias. Tras toda una vida dedicada a los micrófonos, Fernando Ónega ha anunciado que se retira. El veterano periodista de 75 años ha querido explicar a sus fieles oyentes el porqué ha tomado esta decisión en Onda Cero, la emisora que durante los últimos 30 años ha sido una segunda casa para él. "Este es un momento muy dulce y muy triste al mismo tiempo porque he cometido un acto de supremo egoísmo", ha declarado. El padre de Sonsoles Ónega ha mencionado el día de su cumpleaños como el punto de inflexión, puesto que, mientras escuchaba el popular tema Me olvidé de Vivir de Julio Iglesias, fue consciente que pese al enorme amor que profiere a su profesión había llegado el momento de hacer hueco a otras experiencias vitales. "Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana me he olvidado de que había puentes y recordé: querido Fernando, se puede vivir, la radio es muy bonita, pero muy esclava y muy permanente y yo un trabajador cansable".

VER GALERÍA

De la misma manera, ha explicado a su fiel compañero Carlos Alsina, con el que ha colaborado en el espacio matutino Más que Uno desde 2015, que esta jubilación no implica quedarse sin hacer nada, ya que tiene pensado algunos planes, como ayudar a otra gente de su edad. Buena muestra de su férrea implicación con este asunto social es que desde 2019 preside el periódico 65ymas.com con contenido creado para personas de la tercera edad. Sin duda, Fernando es uno de los periodistas cuyo nombre será recordado durante generaciones.

VER GALERÍA

Comenzó sus andanzas en 1970 en las publicaciones escritas Arriba y Ya. Sin embargo, su verdadera pasión siempre estuvo en las ondas y en 1979 comenzó en el espacio Hora25, dedicado a la actualidad política en Cadena Ser, donde en 1981, a pocos días del golpe de Estado del 23-F fue nombrado director de los informativos. Un puesto que desempeñó con el tesón y la profesionalidad que siempre lo han caracterizado y que también le abrió la puerta de COPE hasta que, finalmente, en la temporada de 1992 recayó en Onda Cero donde se ganó un sitio especial en el corazón del resto del equipo y en el de la audiencia.

VER GALERÍA

Las palabras de Fernando Ónega tras su encuentro con doña Letizia

La emoción de Sonsoles Ónega al entrevistar a su padre

Igualmente, un poco más alejado de los medios convencionales, hizo una incursión en la política con gran éxito al ser jefe de prensa durante el mandato de Adolfo Suárez siendo el autor de la mítica frase "puedo prometer y prometo". Una extensa trayectoría que también ha tenido su reconocimiento en forma de premios pues ha sido galardonado con 3 premios Ondas (1970, 1979 y 2020); un Micrófono de Oro (2007) y una Antena de Oro (1994).

VER GALERÍA

Otro de sus grandes logros ha sido construir un bonito hogar junto a su esposa Marisol Salcedo. Un largo matrimonio en el que han dado la bienvenida a tres hijos: Cristina, Sonsoles y Fernando Jr. Precisamente, las mujeres de la casa también han seguido sus pasos laborales. Especialmente mediática es Sonsoles. que este septiembre estrena espacio televisivo en Antena 3 tras muchos años siendo uno de los rostros principales del Telecinco, el principal grupo competidor.

Te contamos quién será el sustituto de Sonsóles Ónega este verano 'Ya es mediodía'

Así es Cristina, la hermana periodista de Sonsoles Ónega que comparte premio con la Reina