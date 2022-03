Las palabras de Fernando Ónega tras su encuentro con doña Letizia

La reina Letizia recibió este martes en audiencia, horas antes de que don Felipe volviera a dar positivo por covid, a un grupo de periodistas en el Palacio de la Zarzuela. En primer lugar, se reunió con los responsables de las principales televisiones públicas iberoamericanas y después, con el comité editorial del diario 65YMÁS, encabezado por Fernando Ónega, padre de Sonsoles, la presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho, que es una de las grandes amigas de la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía. El veterano periodista se refirió a doña Letizia después de su encuentro como “cercana, amable, trabajadora, sensible, paciente, documentada, conocedora de la realidad de la gente que recibe”, tal y como ha reflejado en su columna de opinión titulada Tenemos Reina en el medio de comunicación. En el encuentro se presentó a doña Letizia las conclusiones del primer observatorio senior realizado por la publicación, la encuesta más completa realizada a este segmento de población hasta le fecha.

“Si alguien me hubiera preguntado ayer por doña Letizia, le habría respondido escuetamente: ‘Tenemos Reina’. No se suelen comentar en los medios informativos las audiencias de los Reyes, pero, como periodista, no me resigno a silenciar los calificativos que creo que merece después de la amplia conversación con este diario: cercana, amable, trabajadora, sensible, paciente, documentada, conocedora de la realidad de la gente que recibe. Y le puedo decir al colectivo de mayores de este país: "tenéis, tenemos, una gran defensora en la Familia Real. No sé si tanto como su marido, pero al menos igual.” ha comenzado escribiendo el comunicador gallego. “Preocupada por el aprovechamiento del talento senior; receptiva ante los problemas del edadismo, de la soledad o de la brecha tecnológica; y lectora de este diario, lo cual nos llena de orgullo. Pero nos llena, sobre todo, de esperanza. Y de confianza, ese valor que tanto falta en este país”, concluye .

En la audiencia en Zarzuela, además de Ónega estuvieron presentes los presidentes de los comités asesor y de expertos del diario, Juan Manuel Martínez y María Luisa García Blanco, respectivamente, así como el consejero delegado, Francisco Valle, y la directora del medio, Ana Bedia. La Reina pudo conocer de primera mano este estudio realizado a 6.700 personas que pretende radiografiar las percepciones, ocupaciones y preocupaciones de las personas mayores en España, ofreciéndo una fotografía precisa que servirá para analizar los desafíos del futuro para este colectivo. Este observatorio ha tomado el pulso a la opinión de decenas de personas sobre temáticas como pensiones, salud, vivienda, talento senior, transformación y brecha digital, seguridad y ocio.

La amistad de doña Letizia y Sonsoles Ónega se remonta a finales de los años 90 cuando ambas trabajaban juntas en CNN+. Lo que comenzó como una relación de compañeras dio paso a una gran conexión entre ambas, convirtiéndose en cómplices, confidentes y amigas. A pesar de los caminos diferentes que desde entonces han tomado cada una, su vínculo sigue siendo muy fuerte y el contacto entre ellas se mantiene intacto. “Nada ha cambiado en todos estos años”, dijo la presentadora de Mediaset en enero de 2021. Años antes, en 2019 durante un encuentro que tuvo con ¡HOLA! ya elogiaba la labor de su amiga. “Creo que tenemos una grandísima mujer como Reina y yo estoy muy orgullosa de ella. Todos sus actos son impecables y ejemplares”, nos confesaba. Sobre su padre la periodista decía que: “Para mí es un maestro, un maestro de la prudencia, de la mesura y de la ponderación política, que es muy complicado en los tiempos que vivimos.