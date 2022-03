La reina Letizia recibe en audiencia a periodistas, entre ellos el padre de una de sus amigas

La reina Letizia ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a diversos representantes de medios de comunicación, un día antes de que don Felipe retome sus actividades públicas, tal y como ha previsto la Casa Real. El Rey dio positivo por covid tras realizarse un test después de tener síntomas leves y fue entonces cuando se anunció que siguiendo las recomendaciones sanitarias se autoaislaba y suspendía sus actividades institucionales durante siete días. Su esposa, que no se ha contagiado, ha seguido con su agenda con normalidad y este martes ha recibido a los máximos responsables de las principales televisiones públicas iberoamericanas y al comité editorial del diario 65YMÁS, encabezado por Fernando Ónega, padre de Sonsoles, la presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho, una de las grandes amigas de la Reina.

VER GALERÍA

Para esta cita, doña Letizia ha optado por llevar un total look en color rojo, uno de sus colores fetiche y con el que está especialmente favorecida. Su conjunto está compuesto por pantalones tipo culotte de Hugo Boss, que estrenó a principios de 2019, cinturón y jersey de manga larga y cuello redondo. Los zapatos, al tono ,y en esta ocasión ha optado por no llevar bolso. La Reina ha vuelto a lucir los pendientes con forma de estrella de Chanel, que hacía tiempo que no se le veían en público. El cabello lo ha dejado suelto con las puntas ligeramente onduladas.

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Los directivos de las televisiones públicas iberoamericanas han sido recibidos por la Reina ya que se encuentran en Madrid para participar en el I Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual. Una cumbre en la que Radio Televisión Española (RTVE) será la anfitriona y que se desarrolla en la Casa de América y el Instituto Cervantes hasta este jueves. Contará con la participación de representantes de las televisiones públicas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Durante dos días se analizará la situación del sector y las perspectivas de futuro, sin perder de vista el encargo de servicio a la ciudadanía que "se debe exigir a los organismos públicos implicados en la industria audiovisual", según RTVE. También se abordarán cuestiones como los retos que plantea un futuro cada vez más digitalizado o la importancia de la cultura en los medios de comunicación públicos.

VER GALERÍA

- La Reina confirma que don Felipe se encuentra muy bien tras dar positivo en covid

- Así es el pabellón del Príncipe, la residencia del rey Felipe donde pasa su aislamiento por covid

Tras este encuentro, la Reina ha tenido otra audiencia, esta vez con una representación del comité editorial del diario 65YMÁS, presidido por el periodista Fernando Ónega, que ha presentado a la Reina el primer observatorio senior realizado por la publicación, la encuesta más completa realizada a este segmento de población hasta la fecha. Se da la circunstancia que el comunicador es el padre de la presentadora de Mediaset Sonsoles Ónega, una de las grandes amigas de la Reina. Más de 6.700 personas han participado en este estudio que pretende radiografiar las percepciones, ocupaciones y preocupaciones de las personas mayores en España, ofreciendo una fotografía precisa que servirá para analizar los desafíos del futuro para este colectivo. Este observatorio ha considerado la opinión de miles de personas sobre temáticas como las pensiones, la salud la vivienda, el talento senior, transformación y brecha digital, seguridad y ocio. Tras la realización de la encuesta, el comité de expertos del 65YMÁS analizó los datos y extrajo las principales conclusiones, que han presentado a la Reina.

VER GALERÍA

Este comité de expertos está presidido por María Luisa García Blanco, socia de Salama García Blanco, y lo componen: María Jesús Almazor, CEO de Telefónica España; José Antonio Herce, economista y socio fundador de LoRis; Rafael Puyo, presidente de UNIR; Victoria Zunzunegui, epdidemióloga; Mayte Sancho, gerentóloga; Francisco Marco, consejero de Mapfre; Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank; Eduardo Conde, socio de Seeliger&Conde; Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España, y José Antonio Colomer, presidente del consejo del Banco Adopem en República Dominicana (propiedad de la Fundación Microfinanzas BBVA). Además, recientemente se incorporó al comité de expertos, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de honor de Freixenet. El profesor y empresario aporta asesoramiento técnico a los observatorios y a los foros desafíos del futuro organizados por el diario.

VER GALERÍA

La novedad de este estudio que se ha presentado a la Reina radica en que la inmesa mayoría de estadísticas e informes que se publican en la actualidad no están segmentados por edad, por lo que no atienden a la situación de los mayores ni desglosan sus peculiaridades y mucho menos tienen en cuenta su realidad. Para sacar a este colectivo de esa invisibilidad y realizar una radiografía completa del mismo, esta es la primera de las dos grandes encuestas que 65YMAS elaborará este año. Además realizará encuestas mensuales específicas.

VER GALERÍA

Un día después de estas audiencias está previsto que el Rey entregue los despachos de secretario de embajada a la LLXXIII promoción de la carrera diplomática, donde dirigirá unas palabras a los presentes. El jueves tiene programado un viaje a San Lucar de Barrameda (Cádiz) para participar en las actividades con motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo y de la designaión como Capital Española de la Gastronomía 2022.