El cariñoso mensaje de Ana Rosa a María Escario tras anunciar que padece cáncer

Ana Rosa Quintana ha querido sumarse a los numerosos mensajes de apoyo que ha recibido María Escario tras anunciar que padece cáncer de mama. La presentadora, que regresó el pasado 10 de octubre después de casi un año alejada de las cámaras por la misma enfermedad, ha dedicado unas cariñosas palabras a su compañera de profesión: "Desde aquí quiero mandar un abrazo muy especial a María Escario. Todos te mandamos nuestra energía positiva y un fuerte abrazo. Yo personalmente me pongo a tu disposición porque lo acabo de pasar y todavía seguimos en ello", ha dicho la conductora de El programa de Ana Rosa, que además ha querido añadir que debe "confiar en la ciencia y en los médicos" porque "se cura". "Ánimo y hacia delante", ha expresado.

María, de 62 años, anunció el pasado 14 de diciembre que padecía cáncer de mama a través de sus perfiles sociales en un mensaje en el que además de mostrarse positiva anunciaba que se toma un descanso profesional para concentrar toda su energía en la recuperación. "Es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy a por él", ha escrito la periodista, que no está teniendo uno de sus mejores años en el plano personal tras anunciar el pasado mes de noviembre que su madre había fallecido.

No es la primera vez que la periodista se aleja de las cámaras para superar un problema de salud. En 2012, Escario también decidió tomarse un descanso de casi tres meses después de sufrir un derrame cerebral, una enfermedad de la que logró recuperarse completamente. Tras más de 30 años trabajando en el mundo del periodismo, María tiene una trayectoria que le ha brindado grandes amistades como Julia Otero, Helena Resano o Rosa Villacastín, que no han dudado en mostrarle su apoyo. "No te faltará energía para 'ir a por él'. De eso estoy segura. Abrazo gigante y todo mi cariño", ha escrito Almudena Ariza. "Esa es mi María. Nuestra María", ha puesto también Jordi Évole.

Entre todos los mensajes que ha recibido María Escario también se encuentran los de los periodistas Maruja Torres, Saúl Ortiz, Julia Varela y Ramón Lobo, el productor y director Javier Olivares, Noemí Galera o el actor Dani Rovira, que también ha superado la enfermedad (concretamente un linfoma de Hodgkin) "Ánimo María. Día a día", ha escrito el protagonista de 8 apellidos vascos junto a varios emoticonos de corazones.