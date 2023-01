Ana Rosa Quintana vuelve al trabajo en una semana repleta de celebraciones

Ana Rosa Quintana ha vuelto a ponerse al frente de su programa, uno de los espacios líderes de audiencia de la televisión, tras unas merecidas vacaciones de Navidad. La presentadora ha saludado a sus espectadores, luciendo una camisa blanca que dejaba sus hombros al descubierto, con un llamativo tirante de pedrería, arrancando una semana muy significativa y en la que tendrá varios motivos de celebración. Comienza un nuevo año al frente de su espacio, del que estuvo ausente casi un año (regresó a principios el mes de octubre) debido a su enfermedad y que el martes 10 de enero será protagonista de un aniversario que merece sin duda una gran celebración.

Cumple el formato 18 años en Telecinco, una cadena en la que desembarcó el magazine en el año 2005. Desde entonces han pasado por su plató diversos colaboradores y comentaristas que han tratado temas de actualidad en tres ámbitos: económica y política, sucesos y procesos judiciales y crónica social. En cada una de estas temporadas, el matinal se ha alzado como uno de los programas más vistos cosechando importantes índices de audiencia. "Hemos conseguido entrar y quedarnos en muchos hogares y eso solo se consigue con honestidad, trabajo en equipo y credibilidad" ha dicho la periodista con motivo de esta importante fecha. Con motivo del 17º aniversario el años pasado, Joaquín Prat, uno de los presentadores que se sienta con Ana Rosa, recordó a algunos de los rostros conocidos que habían pasado por este espacio como Óscar Martínez y Máximo Huerta.

Este no es el único cumpleaños que unirá a los compañeros esta semana pues el jueves 12 de enero, Ana Rosa Quintana festeja sus sesenta y siete años. Sin duda un aniversario muy señalado tras los complicados momentos vividos y que el año pasado no pudo celebrar con los espectadores, pues se había retirado de la televisión el 2 de noviembre de 2021. Después de seguir el tratamiento correspondiente contra el cáncer de mama durante cerca de un año, Ana Rosa regresó a su programa, aunque para seguir recuperándose los viernes no se pone al frente del formato. ¿Le prepararán sus compañeros alguna sorpresa?

“Espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días. Como decíamos ayer. Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí, así que... buenos días”. Con estas palabras Ana Rosa arrancaba su programa el 10 de octubre de 2022, el primero después de meses ausente. Agradeció además el cariño y apoyo que recibió a lo largo de aquellos meses de amigos, compañeros y sobre todo su familia que es sin duda su mayor pilar. La periodista ha pasado precisamente con los suyos estas fiestas, recibiendo un nuevo año con un deseo que expresó de manera clara antes de irse de vacaciones: mucha salud.