Las palabras de Belén Esteban sobre Jesulín de Ubrique ante su inminente regreso televisivo

El inminente regreso a Telecinco de Jesulín de Ubrique de la mano de Mi casa es la tuya, donde se sentará con Bertín Osborne tras cerca de ocho años fuera del foco mediático, y posterior participación en MasterChef Celebrity en RTVE ha precipitado la reacción de Belén Esteban. Tras pronunciarse por primera vez al respecto hace solo unas horas, la colaboradora ha ofrecido su opinión sobre el exdiestro y su vuelta a la pequeña pantalla sin filtros. De la mano de su gran amiga María Patiño, la madrileña se ha dirigido directamente al padre de su hija mirando a cámara: "Seguro que me estás viendo", ha comenzado diciendo.

Pese a que ha tratado de adoptar una postura cauta y en más de una ocasión ha dicho que no quería hablar más sobre el asunto, Belén Esteban, de 49 años, ha roto su silencio sobre Jesulín, de 49, y su faceta como padre, dejando atrás sus últimos cinco años de silencio. "No quiero hablar, no quiero hablar, pero estoy muy orgullosa de que la primogénita tenga una carrera con matrícula de honor", ha expresado visiblemente orgullosa sobre su hija, que es su prioridad, en Sálvame. "Entiendo que tú tienes cuatro, pero yo tengo una", ha agregado, al tiempo que ha mencionado que "lo único que te deseo es que seas feliz con los cuatro hijos que tienes" y que "hay otros u otras a los que aquí ha defendido Belén Esteban que no han tenido oficilio ni beneficio. Para unos, todo, pero para otros nada".

Dejando claro en todo momento que le desea lo mejor tanto a él como a su familia, Belén, que ha confirmado que en la actualidad mantiene "contacto con gente de Ubrique" y que "toda la familia sabe lo que hay, pero muchos se callan por miedo", ha remarcado que el único responsable de la situación es el marido de María José Campanario. "No echo la culpa a María José, que se la he echado muchas veces y, a veces, sin razón. El que tiene la culpa eres tú", ha señalado: "Él puede contar lo que le dé la gana, pero él sabe que no miento. Ni él, ni su familia", ha añadido. Unas palabras a las que su expareja ha reaccionado con absoluto silencio al ser preguntado por el programa.

Además de asegurar que siempre ha ido con la verdad por delante al hablar de la relación con Jesulín y el vínculo de este con su hija a lo largo de los años, ha revelado que hoy en día Andrea es mayor de edad, tiene 23 años, por lo que "no le tengo que dar explicaciones de nada". También ha contado que tras su separación se han visto, un encuentro al que ambos reaccionaron con educación y de forma "normal": "Nos saludamos y ya está", ha recordado, diciendo que no se fijó en él ni "en su mirada".

Transcurridos los años y con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, la tertuliana se mantiene firme en cuanto a una posible reconciliación con el extorero, a quien dice no conocer, pues "le conocí hace muchos años". Según ha explicado, "no le perdonaría" lo vivido "porque lo más importante para mí ha sufrido, y, ante esa, no hay nadie": "En el peor momento de mi vida, nunca levantó un teléfono".

El último contratiempo de salud que ha sufrido Belén Esteban en sus vacaciones

Otra reacción al fichaje de Jesulín por el talent show de cocina ha llegado por parte de su hermano Humberto Janeiro, que ha contado que "ha estado dos meses practicando" para su participación y que su plato estrella es la mayonesa. También ha dicho sentirse muy sorprendido por el hecho de que haya decidido formar parte del elenco de MasterChef Celebrity tras su paso por El Desafío.

El regalazo de Georgina Rodríguez a Belén Esteban

La emoción de Belén Esteban al hablar de su hija Andrea: 'Amarte me da fuerza para seguir adelante'