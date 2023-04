El regalazo de Georgina Rodríguez a Belén Esteban

Tanto a Belén Esteban como a Georgina Rodríguez una historia de amor les cambió la vida. A la primera de ellas cuando conoció a Jesulín de Ubrique en 1995 y a la segunda cuando Cristiano Ronaldo se cruzó en su camino en 2016 y aunque desconocemos si la colaboradora televisiva y la modelo han tenido la oportunidad de conocerse, lo que parece bastante claro, es que ambas se admiran profesionalmente y prueba de ello es el regalo que ‘Gio’ como la llaman cariñosamente sus seres queridos, ha enviado a la de Paracuellos.

Siguiendo al pie de la letra el llamativo eslogan que utilizó para promocionar la segunda entrega de su reality ‘Soy Georgina’ en el que decía: "Antes vendía bolsos. Ahora los regalo", una frase que podía leerse en una enorme lona colocado en la madrileña Puerta del Sol, la de Jaca ha empezado a repartir bolsos, y uno de ellos ha ido a parar a las manos de Belén Esteban, quien no ha dudado en compartir con sus seguidores la gran ilusión que le hacía este regalo.

"Estoy súper nerviosa, mirad lo que me han mandado hoy. Estoy súper nerviosa de lo que pueda haber dentro" comenzaba diciendo la colaboradora en un vídeo en el que mostraba una enorme caja negra. Al abrirla, Belén se encuentra con una tarjeta que no duda en leer antes de desenvolver el regalo: "Hoy quiero enviarte uno de los bolsos creados a partir de la lona promocional de la segunda temporada de 'Soy Georgina'. Son únicos e irrepetibles, como todos nosotros. Espero que lo lleves con orgullo y que se convierta en parte de tu colección".

La pieza, que está adornada con una G de Georgina, es un bolso de mano en tonos fucsias y detalles en rojo, de los que se han elaborado 100 ejemplares, tal y como revelaba la modelo en El hormiguero tras hacer entrega de uno de ellos a la mujer de Pablo Motos. “Yo me he podido uno, no lo he podido evitar, tengo que tenerlo en mi colección", admitía Georgina, quien confesó que tiene alrededor de 150 bolsos, entre los que destaca un Birkin de Hermès que ronda los 350.000€