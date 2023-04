Los 7 momentazos de Georgina en la segunda temporada del 'reality’ que más están dando que hablar

La segunda temporada del reality de Georgina está arrasando en todo el mundo y está batiendo, a su vez, todos los récords de la primera tanda de capítulos. Nosotros hemos elegido los siete momentos clave de 'Yo soy Georgina 2'. ¿Te gustaría saber cuáles son?

1. Georgina revela que tuvo tres abortos antes de quedarse embarazada

Durante el embarazo de sus gemelos, la influencer cuenta lo mal que lo pasaba cuando tenía que ir a Madrid a visitar a su ginecóloga. "Tenía pesadillas y soñaba con eso. Tenía muchísimo miedo", dice la modelo, que buscaba en internet cómo eran los partos gemelares. Su preocupación tenía un fundamento y es que antes de quedarse embarazada había sufrido tres abortos. "Llegaba a casa rota", cuenta sobre este duro episodio que hasta ahora desconocíamos.

En las revisiones, a veces iba a acompañada de sus hijos y otras veces sola, pero siempre lo grababa todo con su teléfono móvil para guardar esos recuerdos o incluso compartirlos con Cristiano, sus familiares y amigos. Georgina hace hincapié en que le resultó curioso que su hija Bella "no dejó verse en todo el embarazo", mientras que su hijo sí. "Le vi claramente lo bonito que era. Bueno, que es", dice sobre Ángel, del que siempre habla en presente.

En el primer capítulo de esta segunda temporada, se muestra la cuenta atrás hasta el día en el que nacen sus hijos. "Te preparas para lo mejor de la vida, que es que vas a ser mamá nuevamente...", dice sin poder contener las lágrimas. Ángel y Bella nacieron un Lunes de Resurrección, pero las cosas no fueron como esperaban. Después de dar a luz, puede verse a toda la familia en una enorme habitación de hospital en la que se ve su cama, la cuna de su hija recién nacida y algunos juguetes. Mientras Cristiano Jr. mira embelesado a su hermanita, los más pequeños corretean por la habitación sin ser conscientes de lo que ha sucedido. Georgina abraza a los niños y les da las gracias por todos los dibujos que le han regalado. Después, se produce una imagen de la pareja realmente conmovedora: Cristiano se acerca a la influencer, que está sentada una butaca con Eva en brazos, y la besa cariñosamente varias veces, mientras se miran sin decir una palabra.

2. Cómo superó Georgina la pérdida de su bebé

"Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Me pregunté cómo iba a seguir adelante, y la respuesta no tardó en llegar. La tenía más cerca de lo que creía". Por primera vez, Georgina cuenta en primera persona cómo vivió el fallecimiento de su hijo Ángel y cómo afrontó el momento más duro de su vida.

"Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de corazón voló", cuenta entre lágrimas Georgina en la nueva temporada de su reality. La influencer recuerda que no sabía cómo iba a seguir, pero que Cristiano estuvo a su lado y asegura que "el valor que él tuvo sirvió para darme fuerzas". "Le admiro, y sobre todo este año le he admirado muchísimo más. Después de lo de Ángel siguió con su compromiso con el Manchester y también fue a la selección de Portugal. Desde casa yo veía cómo estaba entregado y seguía... y dije, tengo que seguir por mis hijos y también se lo debo a Cristiano". Además, fue Cristiano el que contó a sus hijos lo que había sucedido con su hermano, ya que Georgina no tenía fuerzas. "No estaba preparada para contárselo a mis hijos (...) Cris les dijo: Ángel está en el cielo".

El futbolista portugués se mostró fuerte y no quiso derrumbarse para que Georgina y sus hijos le vieran bien, sin embargo, al final no pudo más: "Cris tuvo que parar, necesitaba su tiempo, necesitaba estar con nosotros, necesitaba un poco ordenar todo lo que había pasado y asimilar el shock tan grande que vivimos. Cuando pasó lo de Bella, que la ingresaron una semana en el hospital, es cuando Cris se vino más abajo".

3. El encuentro de Georgina con Rosalía

Uno de los momentazos de la segunda temporada de Soy Georgina es, sin duda alguna, cuando conoce a Rosalía. Aprovechando uno de sus viajes a Madrid, la modelo no quiso perderse el concierto que ofreció la 'Motomami' el 19 de julio en el WiZink Center. Georgina causó un enorme revuelo a su llegada, bajándose de un minibus con sus niños, su hermana Ivana y su troupe de amigos.

Estuvieron cantando, bailando... durante todo el concierto, especialmente el pequeño Mateo, que es el fan número uno de la artista catalana. Al terminar, Georgina y sus hijos tuvieron la suerte de poder ir a ver a Rosalía a su camerino, donde les recibió muy emocionada. "¡Hola, guapa! ¿cómo estás?", le dice con una gran sonrisa nada más verla. "Muchas gracias por recibirnos", le responde Georgina. "No, gracias a vosotros por venir", confiesa la intérprete de Despechá, que les abraza a todos uno por uno. "Tenía muchas ganas de coincidir con ella personalmente porque ella es al final una de tantas mujeres que han vivido mi reality con mucha ilusión", cuenta la novia de Cristiano a cámara.

Los niños entonces le dan los regalos que le han llevado: varias cajas de chuches con forma de sushi. "Guauuuuu ¡muchas gracias! ¿Cómo sabéis que me gustan?". El que no puede creerse lo que está pasando es precisamente Mateo, que mira a la cantante totalmente alucinado pero muy vergonzoso. "Solo quería un beso de Rosalía", asegura Georgina. "Jo, me hace mucha ilu que hayáis venido...", agrega la artista antes de darles también sus regalos: varias camisetas y sudaderas de su tour Motomami. En su encuentro, Rosalía le confiesa a Georgina la ilusión que le hace poder conocerla finalmente, ya que es seguidora incondicional de su reality. "¿Sabes que yo lo veo y me encanta? ¡Me encanta! Nosotros lo mirábamos por las mañanas. A veces estábamos desayunando y lo veíamos".

4. Alana Martina, convertida en la miniestrella del 'reality'

Tras ver la segunda temporada de Soy Georgina ha quedado confirmado que es una estrella a nivel internacional. La modelo, de 29 años, causa furor allá a donde va y en estos nuevos capítulos vamos a ver su lado más humano y sincero pero también su vida llena de lujos, sus viajes... y muchos momentos divertidos. Pero si hay alguien que protagoniza los grandes momentos del reality esa es, sin duda alguna, Alana Martina, a la que le encanta llamar la atención y ser el centro de todas las miradas.

En una ocasión, la niña está feliz con su disfraz que se ha puesto pensando que es igual que su madre, pero todo se tuerce cuando escucha a Georgina decir: "Parece Morticia". "¿Quién es Morticia?", dice Alana con gesto serio, y la modelo, como no sabe qué responder, le dice para tranquilizarla: "Es una princesa". Las ocurrencias de Alana son continuas: "Últimamente le da por ponerse pelucas, le encanta el maquillaje y le encanta tunearse. Es muy presumida, y mira que es difícil ser más coqueta que yo, pero creo que lo será", confiesa Georgina, entre risas. A lo largo de los capítulos, Alana demuestra que es la alegría de la casa y sabe cómo sacar a todos una sonrisa. Uno de los momentos más divertidos se produce cuando la niña canta Despechá de Rosalía con mucho desparpajo.

5. Georgina se gasta 27.500 euros en una mañana de compras

En la segunda temporada de Soy Georgina y si hay algo que queda claro es que la moda tiene un papel protagonista en la vida de la modelo. Aunque tiene un vestidor realmente espectacular que está repleto de ropa, zapatos, bolsos, joyas y todo tipo de complementos, la novia de Cristiano Ronaldo reconoce que siente debilidad por las compras y le encanta estar al tanto de las últimas tendencias. En uno de los capítulos de su reality, vemos a Georgina disfrutando de un día de shopping con sus amigos durante sus vacaciones de verano en Cerdeña.

Al entrar a una tienda, la modelo se enamora de varios conjuntos de ropa, pero especialmente de un chándal gris de cashmere que cuesta casi 7.000 euros. Georgina se queda en shock al escuchar la cifra. De hecho, muy a su pesar finalmente decide no llevárselo. "No se lo compró con todo el dolor de su corazón, ¡porque estuvo todas las vacaciones acordándose del chándal", cuenta Iván, amigo de Georgina. "¡Amo los chándals sobre todas las cosas y creo que es la pieza que más uso", reconoce la modelo.

Un detalle curioso es que Georgina nunca se prueba la ropa en las tiendas. "No le gusta probarse porque no le da la gana. ¿Le gusta la ropa? Se la compra. Luego en casa a lo mejor le queda bien o no, pero tiene una potra... lo que se compra encima es que le queda bien", afirma Mamen, otra de las amigas de Georgina.

Después de revisar toda la tienda y elegir lo que quería comprarse, incluyendo varias cosas para Cristiano Ronaldo, la influencer se dirige a la caja para pagar. "Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... Que me digan ahora cuánto es la broma". Para hacerlo más divertido, 'Las Queridas' deciden hacer una porra para ver quién adivina la cifra total. Los dependientes de la tienda se ponen a sumar el precio de todas las etiquetas y finalmente el gasto asciende nada más y nada menos que a 27.515 euros.

6. El momentazo de los Latin Grammys

Georgina causó furor en Estados Unidos tal y como puede verse en la segunda temporada del 'reality'. La influencer cumplió un sueño al poder acudir a la gala de los Latin Grammy el pasado mes de noviembre. Ella afrontó esta aventura "con nervios y mucha ilusión", sin embargo, no podía imaginarse lo que la estaba esperando en Las Vegas.

Ella ya sabe que es una gran estrella en el mundo celebrity, pero se quedó totalmente alucinada al ver la cantidad de fans que tiene al otro lado del charco. "El mundo latino se ha volcado conmigo estos días. A cada paso que daba todos me conocían y me decían que habían visto mi reality. Me ha hecho muchísima ilusión que me conozcan desde el otro contintente y estoy superfeliz", confiesa en la nueva temporada de Soy Georgina, donde la vemos rodeada de fans.

7. El impresionante vestidor de Georgina

Uno de los detalles más impactantes de la segunda temporada de 'Soy Georgina' ha sido poder entrar al impresionante vestidor de la modelo, que es embajadora de prestigiosas marcas y amante del lujo. Posee una gran colección de bolsos de las firmas más exclusivas que sigue ampliando y valiosas joyas que guarda en este rincón de su casa en el que hay también una sorprendente presencia del universo low cost.

En la casa de Mánchester donde vivía cuando empezó a grabarse Soy Georgina 2, "el proyecto más importante" de su carrera, Georgina tiene un rincón beauty con un tocador lleno de bombillas y una zona para guardar ropa y complementos que "es como una tienda". Las prendas están clasificadas por tipología en diferentes percheros: abrigos largos, cazadoras, vestidos, camisas, pantalones... Además, hay por la pared diferentes estanterías en las que guarda sus bolsos (tiene aproximadamente 150) y el calzado, también separado en zapatillas deportivas, zapatos de tacón, botas...

Como contrapunto al alto valor de estas piezas, los muebles que ha usado para colocar son aptos para cualquier bolsillo. Tanto las estanterías en las que está su calzado como las cajoneras en las que guarda otras prendas más pequeñas, son de Ikea, el gigante sueco de la decoración a precios asequibles.

