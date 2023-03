Georgina Rodríguez envía un cariñoso mensaje a Ana Obregón: 'Tu princesa es muy afortunada'

Ana Obregón ha recibido numerosas felicitaciones de su círculo más cercano por su reciente maternidad. Sus amigos Raúl Castillo y Susana Uribarri han manifestado las ganas que tienen de reencontrarse con la artista y conocer a la pequeña, que vino al mundo por gestación subrogada el pasado 20 de marzo en Miami. Los hermanos de Ana también están encantados con la niña. Celia contó que la presentadora estaba "muy feliz" y Javier aseguó que había hablado con ella y que se encontraba "muy bien".

Pero la noticia ha tenido tanta repercusión que la actriz ha sentido el cariño de estrellas internacionales como Georgina Rodríguez. "¡Enhorabuena! Tu princesa es muy afortunada de tener una mamá como tú. Os deseo una vida llena de luz y amor", le ha dicho.

La pareja de Cristiano Ronaldo, que triunfa con su reality, ha escrito este mensaje en la publicación más emotiva de Ana. Ayer, horas después de la exclusiva de ¡HOLA!, la actriz y presentadora compartía la portada de la revista y decía: "Nos pillaron. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR". Eran sus primeras palabras tras el nacimiento de la pequeña que le ha devuelto la sonrisa y las ganas de seguir adelante después de haber perdido a su hijo Aless en 2020 a causa del cáncer.

Georgina Rodríguez también sabe lo duro que es sobreponerse a la muerte de un hijo. La 'influencer', de 29 años, perdió a su bebé hace casi un año, el 18 de abril de 2022. "Un pedazo de mi corazón voló", confesó entre lágrimas en su reality. Según dijo, lo más complicado fue explicarles a sus niños lo que había ocurrido. "No estaba preparada para contárselo a mis hijos... Entonces, como todavía tenía tripita, les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella, y que había nacido no nacer". Fue Cristiano el que finalmente decidió hablarlo con ellos. "Ángel está en el cielo", les explicó. A pesar del dolor, la empresaria encontró las fuerzas necesarias para seguir adelante. "Al final parece que Dios pone en tu camino a las personas ciertas para que vivas tu vida con plenitud. Ángel me ha traído a la vida mucha tristeza, pero mucho amor también. Ha venido a darnos una lección de vida… y está con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, al final, la vida es así", añadió.

Antes de conocer a Georgina, el futbolista portugués decidió ser padre a través de la gestión subrogada. El 4 de julio de 2010 anunciaba por sorpresa la llegada de Cristiano Jr. "Con gran alegría y emoción informo que recientemente he sido padre de un niño. La madre del bebé y yo hemos acordado, ya que ella prefiere que su identidad se mantenga confidencial, que mi hijo se quede bajo mi exclusiva tutela. No se dará más información sobre este asunto y pido a todo el mundo que se respete completamente mi derecho a la privacidad (y a la del niño) al menos en temas tan personales como estos", publicó. Siete años más tarde, cuando ya compartía su vida con Georgina, presentaba a sus hijos Eva y Mateo, que también vinieron al mundo por este procedimiento. "Muy feliz de poder sostener a los dos nuevos amores de mi vida", aseguró el astro del balón. La familia aumentó rápidamente, pues el 12 de noviembre de 2017 la 'celebrity' dio a luz a la pequeña Alana y cinco años después dieron la bienvenida a Bella Esmeralda y Ángel, que tristemente falleció.