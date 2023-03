La pregunta que ha lanzado Alessandro Lequio sobre la decisión de Ana Obregón: 'Cuando habláis de hombres que han tenido hijos a los 60 años, ¿los han tenido solos?'

La noticia de la reciente maternidad de Ana Obregón ha tenido una gran repercusión y sigue acaparando titulares en todos los medios nacionales. Ana Rosa Quintana ha abierto su programa de Telecinco con este tema y Alessandro Lequio ha vuelto a pronunciarse en la tertulia posterior en la que se encontraban también Joaquín Prat, Beatriz Cortázar, Sandra Aladro y Cristina Tárrega. El aristócrata aseguraba ayer que sabía "todo" sobre el proceso y que no quería hacer más declaraciones al respecto. Hoy, en cambio, ha desvelado que no conocía ciertos detalles de la llegada al mundo de la pequeña y ha mostrado su desacuerdo con la decisión de Ana. También ha confesado que esta situación le está removiendo mucho emocionalmente y que está sufriendo.

La pregunta que ha lanzado

El colaborador de El programa de Ana Rosa cree que "es normal" el revuelo que ha causado la noticia. "Es inevitable", ha confesado. Una de las cuestiones que ha generado más polémica ha sido el hecho de que Ana Obregón se haya convertido de nuevo en madre a los 68 años y los colaboradores del programa creen que, en ese sentido, las mujeres salen peor paradas, ya que a los hombres no se les cuestiona cuando tienen hijos muy mayores. "Cuando hablas de estos hombres, ¿tienen hijos solos? ¿y sus parejas también tienen sesenta y tantos?", ha comentado Lequio después de que surgiera el nombre de 'Papuchi', Julio Iglesias Puga. "Tenía ochenta y tantos, pero la mujer tenía cuarenta y pocos", ha recordado.

Como decíamos, en el programa de ayer Alessandro confesó que sabía todo del proceso que había llevado a cabo Ana Obregón en estos últimos meses, sin embargo, hoy ha cambiado su versión. "Yo creo que no sabía parte, porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto, evidentemente", ha dicho explicando que hay "muchas" cosas que no sabía. "Mi conocimiento llega hasta cierto punto", añadió. En ese momento, Ana Rosa comenta que hay un salto de tiempo y posteriormente se entera de que hay una mujer embarazada. "Exacto", responde Lequio. "Fue reciente mi conocimiento de toda esta historia", afirma. Además, dice se está enterando de todo por Ana.

En la tertulia de AR también se ha puesto sobre la mesa algo que se ha estado comentado en las últimas horas y es la posibilidad de que alguien del entorno cercano de Ana Obregón hubiera filtrado la noticia. Los colaboradores dan por sentado que todos han mantenido la discreción, sin embargo, Lequio no opina lo mismo. "Ella sabe que de mí no ha salido, ahora, ella tiene un entorno… es que me hace gracia. ¿Tú crees que Raúl no sabía nada? Venga… ¿Tú crees que Susana Uribarri no sabía nada? Cualquiera de los que están a su lado, quiero decir, todos hablan", ha dicho de manera contundente.

De hecho, Alessandro ha contado que hace tres semanas su compañera Cristina Tárrega le preguntó si sabía algo del tema, así que la noticia ya se conocía. "Dejad de mentir", dijo visiblemente molesto refiriéndose al círculo íntimo de la actriz.

Así lo está viviendo él

Antes de terminar la tertulia, Ana Rosa le ha preguntado si todas estas noticias le están removiendo, a lo que ha contestado muy sincero: "Sí, por supuesto", "Pero tú sabes que mi bandera siempre ha sido el silencio", ha añadido. Ha sido entonces cuando el colaborador televisivo ha recordado que: "Somos distintos. Ana está hecha de una manera, que no quiero decir que sea mejor ni peor. Cada uno lo vive de una manera. Yo lo vivo de una manera más íntima y ella lo vive de una manera más abierta. Me gustaría ser más como ella".

"Vivimos las situaciones de manera distinta, porque estamos hechos de manera distinta", ha dicho Lequio con los ojos vidriosos, ya que Ana Rosa Quintana ha mencionado la pérdida de su hijo Aless, a quien tiene muy presente todos los días de su vida. "La gente conoce la relación que yo tenía con mi hijo, y pueden entender...", ha dicho sin quere entrar en detalles. Al verle, la presentadora ha explicado que todos los que conocen a Lequio saben que está sufriendo.

Alessandro Lequio se pronuncia tras la maternidad de Ana Obregón

