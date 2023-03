Primeras palabras de Alessandro Lequio tras publicar ¡HOLA! en exclusiva que Ana Obregón ha sido madre: 'Lo sé todo'

Hoy no se habla de otra cosa. Ana Obregón se ha convertido en madre por gestación subrogada, tal y como publica ¡HOLA! en exclusiva, mostrando las imágenes en las que vemos a la presentadora radiante de felicidad y muy emocionada saliendo con su bebé en brazos del hospital. La pequeña vino al mundo el lunes 20 de marzo en Miami, donde Ana ha alquilado un apartamento para pasar estos primeros días. Mientras tanto, en nuestro país la noticia ha causado un enorme revuelo y todos los medios nacionales se han hecho eco. De hecho, ha sido uno de los temas centrales de El programa de Ana Rosa, donde Alessandro Lequio es colaborador habitual.

El que fuera pareja de Ana Obregón y padre de su hijo Aless, que falleció en 2020 a los 27 años tras una larga lucha contra el cáncer, ha acudido como cada semana al plató y Ana Rosa no ha dudado en preguntarle al respecto. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada ni nada ni nunca", ha confesado. "De la gestación subrogada hemos opinado en diversas ocasiones, yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en único sentido, entonces sería absurdo. Yo sé que me vais a respetar, yo os quiero mucho pero así voy a quedar".

Lo que sí ha confirmado es que, al igual que las hermanas de Ana, Celia y Amalia, Alessandro estaba al tanto del proceso que ha llevado a cabo. "Yo lo sé todo", ha asegurado. Joaquín Prat le ha preguntado también que si en estos últimos meses había notado en Ana un cambio de actitud y la había visto más contenta, a lo que el colaborador ha respondido: "Honestamente, no te sabría decir".

Una nueva alegría

Ana Obregón ha vuelto a encontrar un motivo para sonreír. La presentadora ha recuperado la ilusión que había perdido al convertirse de nuevo en madre. Tal y como puede verse en las páginas de ¡HOLA!, ha sido fotografiada saliendo del hospital con la niña en brazos y la sonrisa más tierna. Ana abandonó el hospital en una silla de ruedas, siguiendo el protocolo del Memorial Regional Hospital de Miami, que considera responsabilidad del centro asegurarse de que tanto la madre como el recién nacido abandonan sus instalaciones en perfecto estado. "Ahora estoy apagada, pero sé que voy a salir", nos confesó Ana hace un par de años. "Yo sé que voy a volver a nacer", dijo mostrando ilusión y esperanza por lo que estaba por venir.

