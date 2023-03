Georgina recuerda el momento crítico que vivió Cristiano y que propició su marcha de Manchester

El 2022 fue un año muy duro para Cristiano Ronaldo, por no decir el más duro de su vida. El jugador portugués, de 38 años, tuvo que hacer frente a un momento crítico a nivel personal pero también profesional, que terminó marcando el rumbo de su futuro en el fútbol. El 18 de abril, Cristiano y Georgina se preparaban para recibir a sus gemelos, sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y tuvieron que enfrentarse a la pérdida de su hijo Ángel. "Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de corazón voló", cuenta entre lágrimas la modelo española en la nueva temporada de su reality, que se estrenará en Netflix este viernes, 24 de marzo.

Georgina recuerda que no sabía cómo iba a seguir, pero que Cristiano estuvo a su lado y asegura que "el valor que él tuvo sirvió para darme fuerzas". "Le admiro, y sobre todo este año le he admirado muchísimo más. Después de lo de Ángel siguió con su compromiso con el Manchester y también fue a la selección de Portugal. Desde casa yo veía cómo estaba entregado y seguía... y dije, tengo que seguir por mis hijos y también se lo debo a Cristiano", cuenta en los primeros capítulos de Soy Georgina, que hemos tenido oportunidad de ver en primicia.

El apoyo del futbolista fue fundamental para ella en el momento más complicado de su vida. Además, fue Cristiano el que contó a sus hijos lo que había sucedido con su hermano, ya que Georgina no tenía fuerzas. "No estaba preparada para contárselo a mis hijos (...) Cris les dijo: Ángel está en el cielo".

El futbolista portugués se mostró fuerte y no quiso derrumbarse para que Georgina y sus hijos le vieran bien, sin embargo, al final no pudo más. Así lo recuerda la propia Georgina al contar que en el verano de 2022 se fueron a Mallorca para pasar unos días de vacaciones y celebrar el cumpleaños de Cristiano Jr. "Cris tuvo que parar, necesitaba su tiempo, necesitaba estar con nosotros, necesitaba un poco ordenar todo lo que había pasado y asimilar el shock tan grande que vivimos".

La modelo habla de algo que hasta ahora desconocíamos y es que: "Cuando pasó lo de Bella, que la ingresaron una semana en el hospital, es cuando Cris se vino más abajo". Georgina explica que: "La vida sigue, tú sigues por inercia y a veces no tienes tiempo ni de pararte a pensar, pero cuando lo tienes, te vienes abajo. Y bueno, al final somos humanos y sentimos".

Ahora sabemos realmente cómo vivió el jugador aquellas semanas tan difíciles y ha cobrado aún más significado lo que dijo en aquella entrevista que dio la vuelta al mundo en la que criticaba duramente al que ese momento era su equipo, el Manchester United. Cristiano se mostró muy decepcionado con el club porque no mostraron empatía" por su hija enferma e incluso dudaron de su palabra, cuando les contó la situación tan difícil que estaba viviendo su familia por el fallecimiento de Ángel. "Eso me hizo sentir mal", le dijo al popular periodista y presentador británico Piers Morgan.

"Sus cenizas están conmigo, como las de mi padre. Están aquí en la casa. Es algo que quiero retener por el resto de mi vida y no tirarlo al mar. Tengo una pequeña iglesia, una capilla, y allí tengo a mi padre y a mi hijo", contó Cristiano Ronaldo en su entrevista más sincera.

La decepción que sintió con el Manchester United fue uno de los motivos que le llevaron a rescindir su contrato y buscar otro equipo para continuar con su carrera profesional. Finalmente, Cristiano se decantó por el equipo saudí Al-Nassr, donde ha encontrado la estabilidad que necesitaba. El jugador portugués ha recuperado la sonrisa y está feliz en Riad junto a Georgina y sus hijos, que se han adaptado a la perfección a su nueva vida.

El llanto de Georgina

En los primeros capítulos de la nueva temporada de Soy Georgina, veremos el sobrecogedor testimonio de la modelo al hablar de cómo afrontó el fallecimiento de Ángel. Georgina reconoce que estuvo "mucho tiempo muy zombie y hacía las cosas por inercia". "Me acuerdo que teníamos que registrar a Bella y no sabía ni qué nombre ponerle... La gente me preguntaba y yo no sabía ni cómo llamarla. Era incapaz de salir de casa y estuve una semana sin llevar a los niños al cole, porque tenía miedo. No quería que las mamás me viesen, me mirasen... No quería aceptar la pérdida, ni el consuelo de las personas", cuenta sin poder dejar de llorar.

Rota de dolor, la modelo confiesa que la pérdida de su hijo le ha traido mucha oscuridad pero también mucha luz. "Estoy orgullosa de que me haya elegido a mí como madre y a Cris como padre, porque él ha venido a enseñarnos. Es nuestro maestro".