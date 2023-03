Georgina cuenta entre lágrimas cómo la ayudó Cristiano Ronaldo tras la pérdida de su bebé

"Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Me pregunté cómo iba a seguir adelante, y la respuesta no tardó en llegar. La tenía más cerca de lo que creía". Así comienza la segunda temporada del reality de Georgina Rodríguez. Los nuevos capítulos no se estrenarán hasta este viernes, 24 de marzo, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de verlos en primicia y el testimonio de la modelo no puede ser más sobrecogedor. Por primera vez, Georgina cuenta en primera persona cómo vivió el fallecimiento de su hijo Ángel y cómo afrontó el momento más duro de su vida.

"Miré a los ojos de mis hijos, y allí descubrí que la única manera que teníamos de seguir adelante, era estando unidos. Sigo siendo la misma, sin ser igual. Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento. Por eso, aquí estoy para contaros todo, sin hashtags, sin filtros...", dice la novia de Cristiano Ronaldo en el primer capítulo de la nueva temporada de su reality, que lleva por título: "Nada es perfecto".

Totalmente rota de dolor, Georgina cuenta que tras el fallecimiento de su bebé "un pedazo de mi corazón voló" y que no sabía cómo continuar con su vida. "No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado", confiesa entre lágrimas al recordar el "shock" que vivió tanto ella como el futbolista portugués. "No estaba preparada para contárselo a mis hijos... Entonces, como todavía tenía tripita, les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella, y que había nacido no nacer". Fue Cristiano el que finalmente decidió hablarlo con los niños y les dijo: "Ángel está en el cielo".

Ese fue solo uno de los muchos instantes en los que Cristiano estuvo ahí para sostenerla, para apoyarla y para ser su soporte cuando más lo necesitaba. Así lo cuenta la propia Georgina, asegurando que: "Cristiano como padre, como amigo... ha sido un papel superimportante", dice sin poder parar de llorar. "Al final parece que Dios pone en tu camino a las personas ciertas para que vivas tu vida con plenitud. Ángel me ha traído a la vida muchísimo amor, mucha tristeza, pero mucho amor también. Ha venido a darnos una lección de vida… y está con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, al final, la vida es así", explica completamente destrozada.

"Cristiano es mi mejor amigo. Le admiro, y sobre todo este año le he admirado muchísimo más. Después de lo de Ángel siguió con su compromiso con el Manchester y también fue a la selección de Portugal. Al principio me dijo: 'Gio, ¿quieres que me quede contigo y con los niños?'. Pero le dije que estábamos todos bien, y desde casa yo veía cómo él estaba entregado y seguía... y dije, tengo que seguir por mis hijos y también se lo debo a Cristiano", reflexiona la modelo española, de 29 años, que vio cómo " el valor que él tuvo sirvió para darme fuerzas". De hecho, fue el jugador de fútbol el que la animó a retomar sus compromisos profesionales: "Cris me dijo: 'Gio, sigue con tu vida, te va a hacer bien'".

Para ella, "el trabajo es una vía de escape, de sentirme válida como persona". Por eso, decidió hacer caso a Cristiano y volvió a ponerse delante de los flashes. Lo hizo en el Festival de Cine de Cannes, donde causó sensación con sus looks. "La vi tan mal y, a la vez, tan feliz de volver a la vida real...", confiesa su amiga Elena Pina. "Creo que fue el momento ideal para que ella volviera a la vida", dice recordando lo duro que fue verla tan triste: "A veces la miraba y la veía como que desconectaba, se quedaba en su mundo, pensativa...".

Georgina está feliz porque "ahora siento que estoy retomando mi vida laboral". Eso sí, reconoce que hay veces que siente que no llega a todo porque tiene una agenda muy apretada. "El secreto de mi éxito profesional es hacerlo con ilusión. Es un trabajo duro, son diez horas de rodaje, fotos, a veces pasas frío a veces calor, organizar estilista, maquillador, peluquero, seguridad, el fotógrafo...", asegura la modelo.

Además, cuenta que lo que más le gusta de su trabajo es "la gente con que conozco". "Me gusta mucho compartir, estar rodeada de gente y aprender. Me siento una supermami, una supermujer, trabajadora, luchadora... ", afirma orgullosa. Y así la vamos a ver en los capítulos de la segunda temporada de su reality. Veremos a la Georgina más sensible y humana, pero también a la Georgina más diva y rodeada de lujos.