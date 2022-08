Georgina Rodríguez se derrite con su hija Bella Esmeralda y comparte una nueva imagen de la pequeña

"Bella Esmeralda. Mi pequeña gran bendición". Con estas emotivas palabras ha definido Georgina Rodríguez lo que significa para ella su hija, que el próximo 19 de agosto cumplirá cuatro meses. No cabe duda que la influencer está volcada por completo en su niña desde que esta vino al mundo el pasado abril, y se derrite con ella cada vez que la mira o la inmortaliza con la cámara en cualquier momento del día. La pareja de Cristiano Ronaldo compartía este domingo por la tarde una nueva imagen de la bebé, donde vemos a la protagonista durmiendo plácidamente con el chupete en la boca, un pijama-mono blanco con lunares y tapada por una manta que tiene nubes dibujadas. La adorable instantánea no solo enamora a la orgullosa madre, sino también a otras celebrities como Lorena Gómez, Alice Campello, India Martínez o Cristina Pedroche, quienes han querido expresar lo preciosa que está la 'peque'.

Ha sido esta una jornada importante para la familia ya que el padre de la criatura disputaba el primer partido de la temporada en la Premier League inglesa, en casa y frente a su afición, aunque sus sensaciones no eran precisamente buenas. El delantero del Manchester United comenzaba el choque desde el banquillo por decisión técnica, algo a lo que ni mucho menos está acostumbrado. De hecho, su cara de contrariedad al lado de los compañeros suplentes del equipo lo decía todo. Después saltaba al césped para jugar apenas media hora, algo que no sirvió para evitar la derrota de los 'diablos rojos' en Old Trafford ante el Brighton por un gol a dos. Por ahora, aunque su deseo sería el cambiar de aires, el crack portugués sigue ligado al conjunto dirigido este año por Erik Ten Hag, el entrenador holandés con el que el futbolista luso ya ha tenido sus más y sus menos.

Pase lo que pase de aquí a que se cierre pronto el mercado de fichajes, lo que es seguro es que CR7 contará con el apoyo total de su chica en la decisión que tome. Este verano, tras pasar unos días de vacaciones en Mallorca y luego en Ibiza, Georgina puso rumbo a Madrid con sus hijos mientras se resolvía el futuro del jugador. La modelo española lo aprovechó al máximo para hacer diferentes planes, como acudir al concierto de Rosalía o disfrutar de agradables paseos en familia. A finales del pasado julio compartía varios vídeos desde La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón donde tienen su casa. La veíamos acompañada de Bella Esmeralda, que desde su nacimiento hace las delicias también de sus hermanos mayores; Cristiano Jr., Eva, Mateo y Alana Martina. No cabe duda que la pequeña ha completado la felicidad del hogar, tras el duro golpe que supuso la pérdida en el parto de su mellizo, y se lleva la mayor parte de las atenciones.

