El original cruce de dibujos entre Georgina y Cristiano durante su reencuentro en Madrid

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos de nuevo. Los dos se han reencontrado en Madrid, a la espera de ver en qué lugar residirán dentro de unos meses. Y es que esta decisión recae en el jugador portugués, que aún no sabe en qué equipo jugará la temporada que viene. Pero hasta que esto se resuelva, la pareja ya se encuentra en la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón, donde tienen una casa. Ahí ha sido el sitio en el que Georgina y Cristiano han protagonizado un reencuentro diferente, aunque con mucho arte. La influencer ha querido hacer partícipe a sus más de 39 millones de seguidores de uno de los momentos más divertidos que han vivido.

VER GALERÍA

La pista con la que el hijo de Cristiano podría desmentir el regreso del crack portugués a Madrid

Era Georgina la que anunciaba en su perfil público que ya se había juntado de nuevo con Cristiano en la capital española. Mientras la pareja espera a que se decida el futuro del jugador portugués, disfrutan de los momentos que tienen juntos y lo hacen poniendo un poco de humor a su relación. La empresaria subía una fotografía a sus historias en la que aparecían los dos, disfrutando en amor y compañía, con un juego muy divertido, en el que los únicos utensilios que podían usar eran un rotulador y una pizarra. Con estos elementos, Cristiano y Georgina se han entretenido y han pasado el tiempo retratándose el uno al otro. Ambos han dejado claro que lo más importante es reírse de sí mismo.

VER GALERÍA

Risas, chapuzones en el mar... Cristiano y Georgina se refugian en su familia en su verano más difícil

Mientras que en el dibujo de Georgina aparecía la cara de un Cristiano sonriente y joven -con un corazón al lado-, el retrato del futbolista poco se parecía a la realidad. Lo único que se podía asemejar con su chica eran las largas pestañas que le había puesto y que la propia empresaria tiene. Sin embargo, la pintura no es el fuerte de Ronaldo y con su dibujo quedaba más que demostrado. Además, esto se ha comprobado en la encuesta que ha puesto la influencer en la imagen, para que votasen todos sus seguidores a ver "quién dibuja mejor a quién" y quién se había ajustado más a la realidad. Como no podía ser de otra forma, y dado el nivel del retrato, Georgina ganaba con un porcentaje superior al 60%. Aun así, el resultado no es lo que le importa a la pareja, sino lo bien que se lo pasan cuando están juntos.

VER GALERÍA

Los niños de Georgina y Cristiano, muy pendientes de la pequeña Esmeralda en sus primeras vacaciones juntos

Georgina y Cristiano llevan varias semanas compartiendo en familia la época estival de vacaciones. Los lugares por los que han pasado en estas fechas han sido Mallorca, las playas de Ibiza y ahora, tras una parada en Manchester del jugador, tocaba Madrid. Además, ha sido en la capital donde la influencer pudo disfrutar con sus hijos del concierto de una de las cantantes del momento, Rosalía. De momento, el futuro del futbolista sigue en el aire y en las próximas semanas se decidirá el destino de la pareja, pudiendo ser España, Alemania o Portugal, ya que Cristiano Ronaldo tiene claro que quiere jugar la Champions League al año que viene.

El posado en bikini más espectacular de Georgina Rodríguez causa furor entre las 'celebrities' ¡y se hace viral!