Cristiano recuerda con dolor la pérdida de uno de sus mellizos y la hospitalización de su hija Bella Esmeralda

Cristiano Ronaldo ha provocado un auténtico terremoto mediático por sus últimas y explosivas declaraciones contra su propio club, el Manchester United, donde no solo lamenta su situación actual a nivel deportivo sino que se muestra especialmente dolido en lo referido al plano más íntimo y personal.

El crack portugués dice no haber sentido el apoyo suficiente de la entidad cuando el pasado abril vivió el episodio más duro de su vida: la pérdida de uno de los dos hijos mellizos que esperaba con su pareja, Georgina Rodríguez.

El delantero luso se ha mostrado muy crítico con sus dirigentes al revelar una situación hasta ahora desconocida, que fue la hospitalización a los tres meses de nacer de la pequeña Bella Esmeralda, la hija que sí sobrevivió al parto en el que tristemente falleció su hermano.

Tras el ingreso de la bebé por causas que no ha detallado, el goleador quiso permanecer con ella hasta que se recuperara y eso, según ha contado, provocó que se incorporara más tarde a los entrenamientos de pretemporada con los 'red devils'.

A partir de ahí, Cristiano lamenta que desde el Manchester United "no mostraron empatía" por su hija enferma e incluso dudaron de su palabra, cuando en julio trasladó a los responsables del club la difícil situación por la que estaba atravesando en casa. "Eso me hizo sentir mal", ha confesado durante su entrevista para el popular periodista y presentador británico Piers Morgan.

Por último, el jugador sí ha alabado los mensajes de ánimo que recibió por aquel entonces desde diferentes partes, como fue el caso del Liverpool. "Sus hinchas hicieron un minuto de silencio por la muerte de mi hijo y realmente me sorprendió", recordaba.

Carga contra su entrenador y dice sentirse 'traicionado' por las altas esferas del club

El futbolista de 37 años también ha cargado duramente contra su entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag, con el que viene manteniendo un pulso público desde hace tiempo. "No le respeto porque él no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar", ha expresado Cristiano.

En este sentido, el futbolista luso explica que tanto su técnico como las altas instancias del United intentaron echarle del club. "No solo el entrenador, también dos o tres personas" al más alto nivel ejecutivo quisieron que saliera el pasado verano, ha señalado.

Por este motivo, Cristiano afirma sin tapujos que "me sentí traicionado. No me importa, la gente tiene que escuchar la verdad. Siento que hay personas que no quieren que esté aquí desde el año pasado", ha dicho el astro portugués, que se marcha ahora con su selección al Mundial de Qatar 2022.

"Quiero lo mejor para el club y por eso volví. Si quieren cambiarlo, necesitan hacer muchas cosas diferentes porque se han quedado estancados en el tiempo", apuntaba por último en lo que solo ha sido un avance de su impactante aparición televisiva, cuya emisión completa se verá entre el próximo miércoles y jueves.

