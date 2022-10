¿Qué pasa con Cristiano? Sus hermanas se vuelcan a defenderle y Georgina lanza un enigmático mensaje

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el ojo del huracán y, una vez más, ha recibido el apoyo incondicional de su gente. El futbolista portugués afronta un complicado momento en lo deportivo después de haber sido sancionado severamente por su club, el Manchester United. Por este motivo, sus hermanas Katia y Elma Aveiro se han volcado en defenderle, mientras que su pareja Georgina Rodríguez ha compartido un enigmático mensaje donde hace referencia a cómo la fe ayuda a afrontar las situaciones delicadas.

La espectacular decoración de Halloween en la mansión de Cristiano y Georgina

VER GALERÍA

El jugador se encuentra actualmente apartado del primer equipo y entrena desde hace días solo o con el filial, después del gesto de indisciplina que tuvo el pasado miércoles durante el partido que jugaban los 'diablos rojos' en casa frente al Tottenham. La estrella lusa, que ocupaba el banquillo de inicio, decidió abandonar el encuentro de la Premier League poco antes del pitido final y esto provocó un auténtico terremoto a todos los niveles.

La coquetería de Alana y el talento de Mateo con el balón

Su entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag, aseguró después que el crack de 37 años había desobedecido sus órdenes al negarse a entrar al terreno de juego para disputar los últimos cinco minutos del choque, ya que el jugador se habría sentido molesto por estar toda la segunda parte haciendo ejercicios de calentamiento y no entrar al césped. Tras lo ocurrido en el estadio de Old Trafford y la victoria de los locales por dos a cero, el propio Cristiano emitió al momento un comunicado donde daba su versión de los hechos.

¡Como una diva! Georgina presume de curvas en su 'reality'

VER GALERÍA

Las explicaciones del jugador y el castigo del club

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de mostrar respeto a mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite", expresaba el goleador nacido en Madeira. "Siempre he intentado dar ejemplo a los jóvenes aunque, desafortunadamente, no siempre es posible por la tensión del momento", añadía.

Lo que se cena un día cualquiera en casa de Cristiano y Georgina

Por su parte, el Manchester United también se pronunciaba de manera oficial en ese instante para anunciar que "Cristiano Ronaldo no formará parte del equipo en el próximo partido contra el Chelsea", estableciendo el primer castigo para el delantero y que después se sumaría a una multa económica que ronda las 720.000 libras (unos 816.000 euros).

VER GALERÍA

Las palabras de apoyo de sus hermanas, Elma y Katia

Como suele suceder cada vez que Cristiano Ronaldo está en aprietos o atraviesa por una etapa difícil, sus hermanas salen en su defensa y le dedican palabras de ánimo públicamente. Una de ellas es Elma Aveiro, quien se mostraba algo vehemente al asegurar que estaban "faltando al respeto" a Cristiano y transmitiéndole que "eres y serás nuestro mayor orgullo para toda la familia". Además, le decía que no solo es un "gran profesional" sino el "referente para un nación", en este caso la portuguesa.

El sueño cumplido de Georgina Rodríguez, como un auténtica bailarina en Royal Opera House

VER GALERÍA

"No tienes que demostrar nada a nadie, ya que eres una persona que entregas tu alma a todo lo que haces y amas (....) Me siento muy feliz de tener tu misma sangre y te quiero", concluía. Por su parte, Katia Aveiro también reaccionaba con una sentida dedicatoria a su hermano donde subrayaba su "carisma" y su forma de ser: "Es alguien que te abraza, que honra a su padre y a su madre, buen amigo, que inspira y nunca se rinde... Ese es mi hermano y mi niño, nuestro guerrero que se fue de casa con trece años con lágrimas en los ojos", ha escrito.

Georgina comparte el vídeo más tierno de Bella Esmeralda

VER GALERÍA

El enigmático mensaje de Georgina Rodríguez

En medio de la tormenta, la modelo ha compartido este lunes una publicación para sus millones de seguidores donde daba las "buenas noches" mostrando su lado más espiritual. "Dios sabe lo que hace aunque tú no lo comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción", plasmaba Georgina Rodríguez sobre la imagen donde aparece una persona rezando, y cuyas palabras han sido sacadas de una canción del compositor puertorriqueño de música cristiana, Samuel Hernández.

El nuevo pendiente de Cristiano Ronaldo

VER GALERÍA

La religiosidad de la influencer es de sobra conocida, y tal vez con este enigmático mensaje esté rogando para que el conflicto que afecta a Cristiano se solucione cuanto antes. Sea como fuere, la modelo siempre se ha mostrado muy pendiente de todo lo que afecta a su chico en el plano futbolístico, sea bueno o malo, así que en esta ocasión no parece que vaya a ser menos. Recientemente, la veíamos en el llamado 'teatro de los sueños' viendo un partido de "papá", decía, junto a sus hijos Cristiano Jr., Alana, Mateo y Eva. Solo faltaba la benjamina Bella Esmeralda, que nació el pasado abril y todavía es demasiado pequeña para el ajetreo de un estadio.

Georgina Rodríguez vuelve al trabajo así de espectacular tras un verano agridulce

VER GALERÍA

Reunión con su entrenador para intentar arreglar las cosas

El delantero luso era visto esta mañana en las instalaciones de Carrington, lugar de entrenamiento del Manchester United, donde llegaba a bordo del fabusolo regalo que le hizo Georgina en su último cumpleaños: un Cadillac Escalade. Cristiano habría mantenido una reunión con su entrenador para intentar arreglar las cosas, aunque por ahora se desconoce si volverá ya con sus compañeros para jugar el partido que tienen este jueves contra el Sheriff moldavo perteneciente a la Europa League.

Así es la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Reino Unido

Al mismo tiempo, según la prensa británica, su agente Jorge Mendes estaría ofreciendo a su representado a otros clubs importantes de Inglaterra como Arsenal y Chelsea, por si CR7 tuviera que marcharse finalmente del Manchester United. Ya en verano se especuló con un posible cambio de aires para el jugador, que veremos si se hace efectivo o no en el mercado de invierno.

De Lisboa a Zurich por amor: el tour de Georgina para cumplir con su intensa agenda