Así es la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Reino Unido

Cuando queda menos de un mes para que se cierre el mercado de fichajes de verano, todo apunta a que Cristiano Ronaldo jugará la próxima temporada en el Manchester United. A pesar de que el astro del balón ha buscado incansablemente un nuevo club en el que estar este próximo año, una decisión motivada cuando el mítico equipo inglés no logró la clasificación en Champions, ninguna de las negociaciones que ha emprendido ha terminado de dar sus frutos, por lo que a buen seguro será de nuevo parte de la alineación de los diablos rojos. Una decisión que también marca el futuro de sus seres queridos, puesto que allá donde va el deportista lo sigue toda su familia, formada por su mujer Georgina y sus cinco hijos: Cristiano Jr (11), los mellizos Eva y Mateo (4), Alana Martina (4) y la benjamina de la casa Bella Esmeralda, que llegó al mundo el pasado mes de abril.

A pesar de que el delantero no parece estar demasiado contento por esta etapa profesional que continúa, no ha viajado con el resto de sus compañeros para jugar los partidos amistosos de la pretemporada, lo que le ha llevado a enemistarse a su técnico de manera pública, y ha comenzado los enfrentamientos en Old Trafford desde el banquillo por esta misma actitud. Sin embargo, han sido muchos los buenos momentos que ha vivido en este estadio. En el año 2003, comenzó su andadura de la mano del legendario Alex Fergurson, que ejerció la labor de entrenador durante 27 años. 4 temporadas repletas de goles y felicidad en las que llenó las vitrinas del club de trofeos y donde se consagró como una auténtica estrella. Además, tiene una buena sintonía con el resto de vestuario que lo ven como todo un líder y ejemplo a seguir.

Por su parte, Georgina Rodríguez, que volcada en su faceta como madre, estos días ha estado disfrutando de diferentes planes veraniegos en compañía de sus niños en Madrid, como el concierto de Rosalía, también guarda muy buenos recuerdos de Reino Unidos, porque además de ser el lugar de trabajo actual de su pareja, ella estuvo muy ligada a esta tierra en el pasado. Cuando terminó sus estudios decidió marcharse a pasar una temporada a este país para continuar su formación y así mejorar su nivel de inglés. Un tiempo en el que se instaló en la ciudad de Bristol para ejercer de niñera, con lo que su proceso de adaptación a las costumbres británicas fue mucho más sencillo. De la misma manera, ha hecho buenas migas con Coleen Rooney, mujer de Waynee Rooney, por lo que también tiene su propio grupo de amigas WAGs.

En lo que se refiere a los pequeños, sus devotos padres ven estas mudanzas por distintos puntos de la geografía mundial como una oportunidad excelente para que los niños aprendan el idioma y cultura. Una aventura que no todos los niños tienen a su alcance y que les aporta nuevos puntos de vista y los hace más diversos. En los años anteriores, los retoños del deportista y la modelo han asistido a uno de los mejores colegios del país, The Ryleys School, situado en Alderley Edge (Cheshire, Inglaterra). Un colegio mixto que abarca edades de 1 a 11 años, y como se explica en la web de la institución académica, buscan que sus alumnos aprendan más allá de las aulas con actividades extraescolares que fomentan los valores emocionales.

Lo que está claro es que sea donde sea que el destino lleve a esta familia numerosa, ellos se mantendrán siempre unidos, como ya han demostrado tras el duro golpe que sufrieron al perder al bebé que esperaban. Un bache en su camino que también les ha hecho volcarse por completo en el cuidado de Bella Esmeralda, que era la melliza del niño fallecido, con la que todos ellos se derriten de amor y la colman de mimos. Al mismo tiempo, que dan su apoyo incondicional al delantero para en el caso de tener que quedarse en Manchester con su cariño todo sea lo más fácil posible para él.

